Prix des produits pétroliers

Le prix de l'essence augmente, celui du diesel recule

Simon Laurent MARTIN Ce mardi sonnera comme la cinquième hausse consécutive du prix de l'essence au Luxembourg. Bonne nouvelle toutefois: le prix du diesel et du mazout va baisser.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes roulant à l'essence. Le carburant sera à nouveau plus cher à partir de ce mardi dans les stations-service du Grand-Duché de Luxembourg. La bonne nouvelle toutefois, c'est que les prix du diesel et du mazout vont connaître une baisse. Les prix restent toutefois particulièrement élevés en raison notamment de l’éclatement de la guerre en Ukraine, survenu il y a un peu plus d'un mois. Les sanctions à l'égard de la Russie ont gonflé le prix du pétrole brut avec des répercussions quasi directes sur les prix des carburants et du mazout en Europe.

Concrètement, pour un litre de Super 95, comptez à partir de ce mardi 1,785 euro (+0,031 centimes). La Super 98 passe quant à elle à 1,875 euro/litre (soit une augmentation d’un centime). Comme indiqué ci-dessus, le prix du diesel/gasoil routier va quant à lui reculer pour s'établir à 1,908 euro le litre (-0,037€/l). Le gasoil de chauffage connaîtra également une baisse similaire. (-0,036€/l pour le 10ppm et pour le 50ppm).

Rappelons qu'entre janvier et février, le prix du diesel s'est ainsi envolé de 6,2%, celui de l'essence de 4,9%, tandis que le mazout a pris 12% d'augmentation. En un an, le prix des produits pétroliers a augmenté de 51,7%.

