Au Luxembourg

Le prix de l'eau va augmenter dans tout le pays

Susy MARTINS Dans le nord du pays, par exemple, la DEA fera passer le prix de 2,80 € à 3,30 € le mètre cube, soit une augmentation de 50 centimes.

Après l'annonce de l'augmentation du prix de l'eau dans les communes du sud du pays, on sait maintenant que ce sera également le cas dans d'autres municipalités. Cette information a été avancée par nos confrères de 100.7, qui ont obtenu la confirmation des trois principaux syndicats de gestion des eaux.

Les niveaux des cours d'eau désormais moins critiques Après un été record en termes de sécheresse, faisant craindre des possibles pénuries, les cours d'eau luxembourgeois semblent retrouver des niveaux acceptables.

Il s'agit de la DEA (Distribution d'Eau Des Ardennes), de la SEC (Syndicat des Eaux du Centre) et du SIDERE (Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau potable dans la Région de l'Est). Comme c'est le cas dans d'autres secteurs, les coûts élevés de l'énergie ont également une incidence sur le prix final de vente de l'eau potable. Les syndicats s'approvisionnent en eau auprès du SEBES, le syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre, et ne la vendent qu'ensuite aux communes.

Il appartient ensuite aux communes de décider du prix final de l'eau vendue aux consommateurs. On ne sait donc pas encore quel sera le prix de l'eau. Mais une augmentation est à prévoir, notamment parce que les communes doivent vendre l'eau à un prix qui couvre leurs coûts. Selon 100.7, dans le nord du pays, par exemple, la DEA fera passer le prix de 2,80 à 3,30 euros le mètre cube, soit une augmentation de 50 centimes.

