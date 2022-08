Le prix des maisons existantes a augmenté plus rapidement que celui des nouvelles constructions, car les gens ont besoin d'un espace plus grand dans lequel ils peuvent emménager immédiatement.

Le prix d'achat des maisons existantes est en augmentation

Heledd PRITCHARD

Le coût d'achat d'un logement existant a augmenté plus rapidement que celui des nouvelles constructions au cours du deuxième trimestre de 2022, selon atHome.

Soyez prudent lorsque vous cherchez un logement... Des cas d'escroquerie se produisent régulièrement sur le marché du logement luxembourgeois. Des représentants de la protection des consommateurs et une personne concernée livrent leur témoignage.

Le prix des logements existants a en effet augmenté de 9% au cours de la période d'avril à juin, principalement en raison d'une hausse des prix des maisons plutôt que des appartements. Quant au coût des nouvelles constructions, il a augmenté de 6% par rapport à la même période en 2021.

Depuis le début de la pandémie, les acheteurs recherchent un endroit où ils peuvent emménager immédiatement et sont moins susceptibles d'attendre des mois ou des années qu'une nouvelle maison soit prête, avait précédemment déclaré Robby Cluyssen, directeur résidentiel de JLL.

«Les gens veulent déménager tout de suite. Ils en ont assez d'être dans un petit espace», avait-il affirmé. «La demande d'appartements existants crève le plafond mais l'offre n'est pas au rendez-vous.»

Une maison plus grande, en dehors de la capitale

Le coût des matériaux de construction tels que le bois et l'acier est monté en flèche depuis la pandémie et la guerre en Ukraine: à présent, les matériaux nécessaires à la construction de nouveaux logements coûtent jusqu'à 20% de plus qu'auparavant.

Les gens tendent également à s'éloigner de la capitale, à la recherche d'une maison plus grande avec un espace extérieur tout en continuant à travailler à domicile, selon Raymond Klein, responsable des ventes chez Engel & Völkers.

Le logement, enjeu pour le Luxembourg et pour le Nord lorrain L'agence d'urbanisme et de développement durable Agape Lorraine Nord a publié une étude sur les limites que pourrait rencontrer le développement du Luxembourg au regard de l'aménagement du territoire.

Les prix des maisons existantes ont augmenté de 19% entre avril et juin dans le nord du pays par rapport à la même période l'année dernière, selon les chiffres d'atHome. Les prix des maisons ont augmenté de 12% dans le sud et de 10% dans le centre.

C'est dans l'ouest que les prix des appartements existants ont le plus augmenté (16%), suivi de 8% dans le sud et de 4% dans l'est.

