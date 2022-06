Des températures douces, peu de pluie et beaucoup de soleil: Meteolux fait le point sur un printemps qui donne des envies d'été.

Le printemps 2022 a été particulièrement ensoleillé

Pour faire le plein de soleil au printemps, il n'était pas nécessaire de se rendre à l'autre bout de la planète. En effet, au Luxembourg aussi, le soleil a brillé plus que la moyenne au cours des derniers mois. Comme le montre le bilan saisonnier du service météorologique national Meteolux, la station du Findel a enregistré un total de 732,7 heures d'ensoleillement au cours des mois de mars, avril et mai. Non seulement la moyenne des années 1991 à 2020 a été dépassée de plus de 30%, mais l'année 2022 se hisse également au troisième rang des printemps les plus ensoleillés depuis le début des relevés météorologiques en 1947. On reste cependant loin du record de 2020, qui a été atteint avec 796,6 heures.

Cette année, les trois mois de printemps ont enregistré plus d'heures d'ensoleillement que prévu. Avec 218,8 heures, le mois de mars 2022 est même entré dans les livres d'histoire comme étant le plus ensoleillé depuis 1947. En mai également, le soleil était souvent au rendez-vous, avec un total de 310,1 heures au Findel. Cela correspond à une moyenne de dix heures par jour.

L'ambiance estivale n'est pas seulement due aux heures d'ensoleillement. Les températures se sont par ailleurs montrées plus douces qu'à l'accoutumée. La valeur moyenne pour les mois de mars, avril et mai est de 10,7 degrés Celsius, soit 0,7 degré de plus que la moyenne pluriannuelle. Le mois de mai a joué un rôle déterminant. Avec ses 15,4 degrés, il a dépassé de près de deux degrés Celsius la valeur théorique. Il s'agit du troisième mois de mai le plus chaud depuis 1947.

Six jours d'été

Pas moins de six jours dits d'été, avec des températures supérieures à 25 degrés, ont été mesurés le mois dernier. C'est nettement plus que la normale. Tous les autres jours de mai, les valeurs maximales étaient également à deux chiffres.

Le mois de mars a aussi été plus chaud que la moyenne pluriannuelle. En avril, il a fait relativement frais. Le nombre de jours de gel, au cours desquels les températures minimales sont descendues en dessous du point de congélation, montre qu'il a souvent fait nettement plus froid, en particulier la nuit. Au Findel, on en a compté 17 en mars et avril. La moyenne à long terme n'était que de 10,5 jours de gel sur l'ensemble du printemps. Il n'y a pas eu de jour de glace au cours duquel les températures maximales n'ont pas dépassé zéro degré.



Peu de précipitations

Les précipitations ont été rares ces derniers mois. Au Findel, seuls 88,8 litres de pluie par mètre carré ont été mesurés entre le 1er mars et le 31 mai. Cela correspond à peine à la moitié de la quantité de précipitations attendue pour ces trois mois. Les trois mois de printemps ont été trop secs.

Les précipitations se sont réparties sur 24 jours au total. Alors que certains se sont réjouis du peu de précipitations, la sécheresse a mis la nature à rude épreuve et a eu des répercussions négatives sur certaines cultures.

Entre-temps, trois jours d'orage ont été enregistrés au Findel, tous dans la deuxième moitié du mois de mai. Dans la nuit du 19 au 20 mai, de la grêle d'un diamètre maximal d'un centimètre a même été observée à la station Meteolux. Au cours du printemps, la neige était également à l'ordre du jour: en avril, une couche de neige atteignant deux centimètres s'est accumulée au Findel.

Il y a eu plusieurs orages en mai, qui ont été accompagnés de grêle dans la nuit du 20 mai. Photo: Anouk Antony/LW-Archiv

Inconstant, puis ensoleillé

Après que le week-end de Pentecôte est tombé à l'eau en de nombreux endroits, le temps restera plutôt instable dans les jours à venir. Avec des températures maximales de 20 degrés, il faut s'attendre à de la pluie jusqu'à mercredi.

Plus tard dans la semaine, le temps devrait non seulement devenir plus sec et plus ensoleillé, mais les températures devraient par ailleurs augmenter. Selon les prévisions actuelles, on peut même s'attendre à douze heures d'ensoleillement samedi avec des valeurs allant jusqu'à 24 degrés Celsius.





Aperçu du mois de mai Température moyenne : 15,4 degrés Celsius (moyenne pluriannuelle : 13,5).

Jour le plus chaud : 19 mai avec 28,7 degrés.

Jour le plus froid : 1er mai avec 4,7 degrés

Heures d'ensoleillement : 310,1 (moyenne à long terme : 226,3)

Jours sans soleil : 0

Précipitations : 29,8 litres/mètre carré (moyenne à long terme : 71,2)

Jours avec précipitations : 7

Jours de neige : 0

Jours d'orage : 3 (5 orages)

Jours de brouillard : 0

Jours de gel au sol : 0

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de

