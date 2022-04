Le père et le fils partagent la même date de naissance.

Luxembourg 12

Ce samedi

Le prince Sébastien et le grand-duc Henri fêtent leur anniversaire

(S.MN. avec Sarah SCHÖTT) Ce samedi, l'un soufflera ses 67 bougies sur le gâteau, l'autre 30. En effet, le 16 avril 1992, le jour de son 37e anniversaire, le grand-duc Henri a reçu un cadeau très spécial : son fils. Le prince Sébastien, a vu le jour à la maternité grande-duchesse Charlotte, cinquième et dernier enfant du couple grand-ducal.

Depuis, les deux hommes peuvent fêter ensemble leur anniversaire. Mais les deux hommes ont bien sûr bien plus en commun qu'un simple anniversaire. Comme son père, le grand-duc Henri, en 1975, le prince Sébastien a suivi de 2016 à 2017 une formation d'officier à la prestigieuse Royal Military Academy de Sandhurst en Grande-Bretagne - où son frère aîné, le grand-duc héritier Guillaume, a également séjourné en 2002. Et bien sûr, de nombreuses occasions officielles ont lieu chaque année où l'on peut voir le père et le fils ensemble.

