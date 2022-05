Parce que son fils de 19 ans souffre d'une maladie rare, le prince Robert de Luxembourg met aux enchères une grande partie de sa collection de vins.

Pour la bonne cause

Le prince Robert de Luxembourg vend plus de 4.200 bouteilles de vin

Dustin MERTES Parce que son fils de 19 ans souffre d'une maladie rare, le prince Robert de Luxembourg met aux enchères une grande partie de sa collection de vins.

4.200 bouteilles de vin, d'une valeur estimée à 2,65 millions d'euros, appartenant à un noble luxembourgeois, seront vendues aux enchères le 21 mai à New York, comme le rapporte le «Trierische Volksfreund». Le prince Robert de Luxembourg est le cousin du grand-duc Henri et son fils de 19 ans, le prince Frédéric, souffre d'une maladie mitochondriale qui prive les cellules du corps d'énergie, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement des organes.

Le prince Sébastien et le grand-duc Henri fêtent leur anniversaire Le père et le fils partagent la même date de naissance.

«Dans notre famille, il y a une vie avant le 26 juillet 2016 et une vie après», a déclaré le prince en référence au diagnostic de son fils. La vente aux enchères organisée par la célèbre maison de vente aux enchères new-yorkaise Sotheby's doit maintenant permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la fondation PolG, créée l'année dernière par le prince Robert et son épouse Julie, et qui doit permettre de trouver un remède à cette maladie rare.

Les bouteilles les plus chères se négocient entre 140.000 et 180.000 euros. Depuis le Luxembourg également, les personnes intéressées peuvent participer en ligne à cette vente aux enchères coûteuse pour une bonne cause.

Scandale dans le Luxembourg conservateur

Le prince Robert est le fils du prince Charles de Luxembourg, qui a déclenché un scandale dans le Luxembourg conservateur il y a de nombreuses années en épousant une Américaine laïque et déjà divorcée. Son frère, l'ancien grand-duc Jean, lui a alors retiré son titre de noblesse, qu'il n'a récupéré que par décret. Son fils est né en 1968 au château de Fischbach au Grand-Duché et vit à Genève avec sa femme Julie Ongaro et ses trois enfants. Il dirige l'entreprise du domaine Clarence Dillon à Bordeaux, qui est l'un des plus grands producteurs de vin au monde avec 88 hectares. Il possède également un hôtel à Paris.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.