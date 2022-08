Le prince Louis a vu le jour il y a 36 ans aujourd'hui. Le troisième fils aîné du Grand-Duc est un homme aux intérêts multiples - et qui a le courage de ses faiblesses.

Pour son 36e anniversaire

Le prince Louis, fier papa et enfant de la fête

Le prince Louis a vu le jour il y a 36 ans aujourd'hui. Le troisième fils aîné du Grand-Duc est un homme aux intérêts multiples - et qui a le courage de ses faiblesses.

Le 3 août 1986, c'est une chaude journée d'été au Grand-Duché. Le thermomètre de l'aéroport affiche un imposant maximum journalier de 33,7 degrés, le ciel est dépourvu de nuages. Mais la météo importe peu au grand-duc héritier de l'époque, Henri, et à son épouse, la grande-duchesse héritière Maria Teresa, car cette journée est l'une des plus belles de leur vie. Le prince Louis, leur troisième enfant, voit le jour à la maternité grande-duchesse Charlotte dans la capitale.

Avec ses frères et sœurs - l'actuel grand-duc héritier Guillaume, le prince Félix, la princesse Alexandra et le prince Sébastien - Louis Xavier Marie Guillaume, prince de Luxembourg, prince de Nassau et de Bourbon-Parme, grandit en toute sécurité et fréquente l'école primaire de Lorentzweiler puis l'American School of Luxembourg. Il obtient son baccalauréat en juin 2005 au collège alpin Beau Soleil en Suisse.



Engagement social

Après avoir terminé sa scolarité, Louis s'initie à différents domaines : après quelques missions dans le domaine social et humanitaire, il travaille pendant environ un an pour la Croix-Rouge à Genève. Il travaille également pour l'administration des biens de S.A.R. le Grand-Duc dans le domaine de la sylviculture et suit des cours au Dolibois European Center de la Miami University au Luxembourg.

Le prince passe deux ans aux États-Unis, où il obtient sa licence de pilote privé, puis s'installe en Angleterre où il obtient en 2014 un bachelor en sciences de la communication à la Richmond American International University de Londres. Il est également titulaire d'un master en études psychosociales, est médiateur diplômé de l'Institut catholique de Paris et possède un certificat du Center for Effective Dispute Resolution (CEDR).

Professionnellement, le prince trouve sa voie ensuite dans la capitale française : il est d'abord consultant pour Laurent Meeschaert Conseil à Paris de 2017 à 2019, puis se lance dans l'aventure de l'indépendance. Avec trois associés, il fonde en outre en 2020 une entreprise de médiation : SIBE Médiation. Il y a quelques années, il a parlé pour la première fois de sa dyslexie - encourageant ainsi les personnes concernées à avoir un dialogue ouvert avec leur famille, leurs amis, leurs camarades de classe ou leurs collègues de travail.



Sous les projecteurs

Ses deux relations importantes, qui ont pris fin, font également l'objet d'un débat public. Mais l'homme dont c'est aujourd'hui l'anniversaire fait face avec brio à la tempête médiatique. Il reste en contact avec son ex-femme Tessy - notamment en raison de leurs deux fils Noah et Gabriel. Le prince et Tessy s'entendent apparemment très bien, puisque Louis est invité au deuxième mariage de son ex-épouse, qui est entre-temps mariée à l'entrepreneur Frank Floessel. Le fils commun des époux, Theodor, verra le jour en 2021.

Au début de cette année, Louis se sépare de sa dernière partenaire sous les feux de la rampe, la Française Scarlett-Lauren Sirgue. Tous deux annoncent la rupture de leurs fiançailles dans une interview commune au magazine Point de Vue. Des «divergences d'opinion fondamentales» auraient conduit à la séparation - le mariage prévu pour cet été tombe donc à l'eau. Il reste donc suffisamment de temps pour les deux fils, avec lesquels le prince sportif aime s'aventurer sur les pistes de ski ou - selon la Cour grand-ducale - s'essayer à des jeux de stratégie.



