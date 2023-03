Le couple grand-ducal s'est montré jeudi midi devant l'hôpital avec son bébé François et son frère Charles.

Luxembourg 4 2 min.

Monarchie

Le prince François a quitté la maternité ce jeudi

Sebastian WEISBRODT Le couple grand-ducal s'est montré jeudi midi devant l'hôpital avec son bébé François et son frère Charles.

Trois jours après sa naissance, le prince François peut enfin faire connaissance avec son nouveau foyer : le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie ont quitté ce jeudi, vers 12h, la maternité du centre hospitalier de Luxembourg-Ville, qui porte le nom de l'arrière-arrière-grand-mère des enfants (la grande-duchesse Charlotte, 1896-1985), en compagnie de leur nouveau-né et de son frère Charles.

Les fiers parents ont trouvé un petit moment pour présenter leur adorable petit bout de chou à la presse - et pour remercier les personnes présentes pour les nombreux messages de félicitations qu'ils ont reçus. La grande-duchesse héritière Stéphanie portait le petit prince dans ses bras, bien enveloppé et protégé du vent et du froid par un bonnet. Guillaume, quant à lui, était occupé à maîtriser son grand frère Charles.

4 Photos: Christophe Olinger/LW

Celui-ci avait déjà joyeusement sauté dans le bâtiment. Il était apparemment impatient de montrer enfin à son nouveau frère leur maison commune. Avec son grand frère, qui a vu le jour le 10 mai 2020 dans la même maternité, le petit prince François va désormais grandir au château de Fischbach - comme son père et son grand-père, le grand-duc Henri. Comme le grand-duc héritier Guillaume l'a déjà fait savoir par le passé, le château est «un lieu magique pour un enfant».

Photos en grenouillère

Ce n'est que mercredi 29 mars que la Cour a publié les premières photos du dernier-né de la famille. On y voit François dans une grenouillère blanche avec un détail de rayures ainsi que ses parents, visiblement enchantés par leur deuxième enfant.

Dans l'ordre de succession au trône, le prince François Henri Luis Marie Guillaume, le nom complet de l'enfant royal, occupera la troisième place après le grand-duc héritier Guillaume et son petit frère «Charel». Il sera donc en quelque sorte le remplaçant de son frère.

Dans une vidéo, le grand-duc héritier Guillaume avait déjà parlé mardi de la naissance. Selon les déclarations de l'homme de 41 ans, celle-ci «s'est plutôt bien passée». L'héritier du trône était visiblement rayonnant. La vidéo donnait également un aperçu de la vie de famille grand-ducale : «Mon père - très gentil - est venu directement à la maison pour chercher Charles», a ajouté Guillaume, qui a également remercié le personnel de la clinique dans la vidéo.

Son fils aîné aurait ensuite passé toute la journée avec ses grands-parents - le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa - et aurait ensuite accueilli avec enthousiasme le nouveau membre de la famille.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Simon Martin

