Le Prince Félix Léopold Marie Guillaume est né le 3 juin 1984. C'est le deuxième enfant du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa.

Luxembourg 12

Le prince Félix souffle ses 35 bougies

Le Prince Félix Léopold Marie Guillaume est né le 3 juin 1984. C'est le deuxième enfant du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa.

On ne sait pas si le prince Félix fête aujourd'hui ses 35 printemps dans son pays ou - comme on peut le supposer - dans le domaine viticole du Château des Crostes, un vignoble situé dans la charmante commune de Lorgues, non loin de Draguignan dans le Var.



C'est en effet là que s'est établi le prince avec son épouse, la princesse Claire, et leurs deux enfants: Amalia, quatre ans, qui fêtera elle-même ses cinq ans le 15 juin prochain, et Liam, né le 28 novembre 2016.

Deuxième dans l'ordre de succession au trône, le prince Félix porte le prénom de son arrière-grand-père Félix de Bourbon-Parme.

12 La princesse Claire et le prince Félix sortant de la crypte après un dernier hommage au grand-duc Jean, en avril 2019. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La princesse Claire et le prince Félix sortant de la crypte après un dernier hommage au grand-duc Jean, en avril 2019. Photo: Guy Jallay La princesse Alexandra, Prince Félix et de la Princesse Claire, le Prince, Sébastien et la princesse Alexandra de la soirée au Musée Rodin, Le prince Guillaume, Grand-Duc héritier du Luxembourg et son épouse la princesse Stéphanie du Luxembourg, Stephane Bern, à Paris, France, le 20 Mars 2018 . Photo: Chris Karaba Chris Karaba La Grande-Duchesse Maria Teresa aux côtés de son fils lors du forum Stand Up, Rise Up début 2019. Photo: Chris Karaba Le prince Félix et la princesse Claire, lors de la Fête Nationale en 2018. Lex Kleren Le jeune couple en 2013.Le prince Félix et la princesse Claire sortent de l'hôtel de ville le jour de leur mariage. Photo: Guy Jallay En 2013, Claire et Félix se sont dit "oui" pour la vie. Voilà la photo officielle de ce grand jour. Photo: Cour Grand-Ducale / Guy Wolff A l'occasion de la procession de clôture de l'Octave 2015, le couple fait une brève apparition au balcon du Palais grand-ducal à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Le couple princier se rend au Te Deum lors de la Fête nationale en 2016. Photo: Chris Karaba Le prinz Félix et la princesse Claire lors de la Fête nationale, le 23 juin 2016. Photo: Chris Karaba Le prince Félix et son épouse la princesse Claire, en compagnie de de leur fille Amalia juste après la naissance de leur fils Liam en novembre 2016. Photo: Cour Grand-Ducale Le prince Félix à Wimbledon, en juillet 2017 lors du fameux match entre Rafaël Nadal et le Luxembourgeois Gilles Muller. Photo: Dubreuil Corinne / ABACA Lors d'une réception au Musée Rodin à Paris lors de la visite du couple grand-ducal à Paris: (de g. à d.) Le prince Robert, le prince Jean, le prince Félix et le prince Josef-Emanuel du Liechtenstein. Photo: Getty Images For Cour grand-ducale

Après avoir dû quitter prématurément la Royal Military Academy of Sandhurst (Grande-Bretagne) en 2003 pour des raisons de santé, le prince Félix a suivi des stages dans diverses entreprises privées et a intégré le département Marketing et Relations Publiques d'une société suisse réputée, spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs et culturels, en 2005.

En 2009, il a préparé un Master en bioéthique à Rome.

Depuis que le prince Félix a épousé Claire Lademacher en septembre 2013, il a suivi des cours d’œnologie et tous deux tiennent ensemble le domaine Château Les Crostes en Provence.

Son oncle, le prince Robert de Luxembourg, est lui-même déjà investi dans le domaine du vin puisqu'il est propriétaire du domaine Château Haut-Brion, un premier grand cru classé de pessac-léognan.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.