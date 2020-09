Le fils du grand-duc héritier Guillaume et de la princesse Stéphanie a reçu le Saint Sacrement samedi en l'église abbatiale de Clervaux. Retour sur la cérémonie religieuse en photos et vidéos.

Le prince Charles baptisé

(JFC, avec Marc Hoscheid) - Le prince Charles, premier fils du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie, a reçu le Saint Sacrement du baptême samedi dans l'église abbatiale de Clervaux, quatre bons mois après sa naissance le 10 mai. Le futur chef de l'État est ainsi devenu membre de la communauté catholique. Ses parrain et marraine sont le prince Louis, frère de Guillaume, et la comtesse Gaëlle de Lannoy, sœur de Stéphanie.

La célébration religieuse s'est déroulée dans un cercle familial intime. Outre le grand-duc Henri et son épouse Maria Teresa, seuls les frères et sœurs du Grand-Duc héréditaire et du Grand-Duc, à l'exception de la princesse Alexandra, ont pris part à la cérémonie.

La messe a été célébrée par le cardinal Jean-Claude Hollerich. Les concélébrants étaient l'évêque auxiliaire Leo Wagener, l'archevêque émérite Fernand Frank et l'abbé de Clervaux, Dom Michel Jorrot. Les moines de l'abbaye et la confrérie Verbum Spei (Parole d'espoir) étaient en charge du cadre musical.

En ces temps de coronavirus, l'abbaye bénédictine de Clervaux, qui abrite actuellement douze moines originaires de plusieurs pays, a été choisie comme lieu de baptême en raison de sa situation isolée et idyllique. Mais il existe également un lien étroit entre la famille de Lannoy et Clervaux. Du XVIIe au XIXe siècle, une branche de la famille y avait en effet son siège.

Il n'y avait donc pas de badauds qui attendaient à l'extérieur. Seuls quelques touristes, passant par là par hasard, ont eu l'œil attiré par la vingtaine de photographes se trouvant dans la cour de l'abbaye. La presse n'a pas été autorisée à assister à la cérémonie à l'intérieur même de l'église abbatiale de Clervaux.

Charles avait revêtu la même robe de baptême que celle portée à l'époque par le grand-duc Henri et ses frères et sœurs, la princesse Marie-Astrid et les princes Jean et Guillaume. La bougie de baptême provenait de l'usine de bougies de Heiderscheid.

Comme la Cour l'a annoncé dans un communiqué publié à l'issue de la cérémonie, un arbre sera planté dans le parc de la Fondation Pescatore en l'honneur du prince Charles ce lundi 21 septembre.

