Grâce à une exposition consultable en ligne, les internautes peuvent découvrir une mine d'archives ainsi que le récit complet des événements de la Première Guerre mondiale au Luxembourg.

Luxembourg 2 min.

Le Première Guerre mondiale depuis votre canapé: c'est possible

Grâce à une exposition consultable en ligne, les internautes peuvent découvrir une mine d'archives ainsi que le récit complet des événements de la Première Guerre mondiale au Luxembourg.

(VR) - L'exposition s'intitule «Éischte Weltkrich - Remembering the Great War in Luxembourg» et vous n'avez pas besoin de vous rendre au musée pour la voir: elle est en ligne!

Etes-vous habitué à déambuler dans les rues du Grand-Duché chaque jour? Cette exposition virtuelle vous fera voir les chemins que vous empruntez peut-être quotidiennement sous un tout autre angle. Les photos et autres vidéos vous emmèneront dans les rues de la capitale dans lesquelles des habitants font la queue pour des rations de viande. Il vous sera également possible d'assister à l'arrivée des troupes américaines devant le palais du Grand-Ducal.



ww1.lu

Une fois sur l'interface, une multitude de choix s'offrent à vous. Différents thèmes sont ainsi proposés comme les grands traits de l'occupation, la famine, ou encore l'après-guerre. Chaque thème est ainsi accompagné d'une photo illustrant l'évènement.

De surcroît, une incroyable et inépuisable collection d'archives vous présentera l'histoire du Luxembourg durant la Grande guerre. Vous retrouverez des photos, articles de journaux, correspondances et vidéos relatant les faits majeurs de cet épisode tragique.

Bettel: "Un épisode-clé de notre histoire"

D'autres archives permettent également de se confronter à des aspects de la guerre souvent délaissés comme les jeux par exemple. En explorant les dizaines et les dizaines de photos, vous tomberez sans doute sur des soldats allemands en train d'arpenter les sentiers dudelangeois, tous recouverts d'un manteau de neige. D'autres clichés insolites mettent en scène des soldats allemands qui jouent de la musique pour se détendre en compagnie d'enfants dans un champ du pays.

ww1.lu

Mis à part les documents d'archives et les différents thèmes principaux présentés, ce site comporte également d'autres rubriques tout aussi intéressantes. Il y a entre autres une carte qui vous est donnée, avec l'ensemble des lieux servant la mémoire de guerre du Luxembourg. Il suffit de cliquer sur l'endroit de votre choix, que ce soit un lieu bombardé ou encore un mémorial, et son histoire apparaîtra.

En outre, le projet ne satisfait pas seulement les passionnés d'histoire, mais également le Premier ministre: «Cette exposition est un projet inédit au Luxembourg. Les responsables ont adopté une toute nouvelle approche en créant une exposition virtuelle, interactive, modulable et dynamique et le résultat est remarquable. L’époque de la Première Guerre mondiale fut jusqu’à présent peu étudiée et peu connue au Luxembourg, mais ce fut un épisode-clé de notre histoire et celle de tout le continent européen», a estimé Xavier Bettel.



Ce nouvel outil, naviguant dans les eaux troubles de la guerre est disponible en français, allemand et anglais, et vous apporte un regard complet sur chaque évènement. Les explications claires et limpides permettent l'accès à un public très large.