Le premier tronçon de la nouvelle N3 sera ouvert dimanche

Les automobilistes pourront circuler sur cette portion de voie dès dimanche après-midi.

Le chantier de la N40, la nouvelle N3, avance bien. Dès ce dimanche 31 juillet après-midi, le premier tronçon de la nouvelle route sera ouvert au trafic.

La nouvelle N3 sera empruntée plus tôt que prévu Selon l'administration des routes, les voitures et les vélos devraient pouvoir emprunter le nouveau tronçon plus tôt que prévu.

Ce premier tronçon va du pont Buchler jusqu’au Lycée technique de Bonnevoie/rue de Neufchâteau.

Le projet vise à réorganiser la circulation dans le sud de la capitale pour faire la part belle à la mobilité douce.



La ligne de tramway le long de la nouvelle N3 sera officiellement inaugurée le 11 septembre. Actuellement, seuls des trajets à vide sont effectués à des fins de test.

La nouvelle voie de contournement sera baptisée «Boulevard de Kyiv» en signe de solidarité envers le peuple ukrainien.

À terme, la N40 reliera le quartier de la gare à celui de Howald, via la rue des Scillas, et au ban de Gasperich et délestera considérablement la route de Thionville (ancienne N3).



