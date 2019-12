Les automobilistes n'ont plus qu'à lever le pied sur la N11. A partir de ce vendredi sera activé le premier radar-tronçon du pays sur la N11. Pendant le premier trimestre 2020 les flashes compteront pour du beurre.

Le premier radar-tronçon commence à flasher

C'est déjà là, sur la rectiligne Nationale 11, entre Waldhof et Gonderange qu'avait été installé le premier radar du Luxembourg, en décembre 2015. Quatre ans plus tard, les usagers du tronçon seront confrontés aux flashes de quatre colonnes de radar dès ce vendredi 13 décembre, comme cela avait été annoncé par le ministre de la Mobilité (déi gréng) François Bausch, il y a un an.

En réalité, le radar-tronçon sur la route nationale N11, sera en phase-test «qui se terminera au cours du premier trimestre 2020», précise le chargé de communication de l'Administration des ponts et chaussées. Pendant toute la phase-test, «aucun avertissement taxé ou procès-verbal ne s'en suivra. Toutes les photos prises lors des tests seront supprimées après avoir été prises», assurent les Ponts et chaussées.

Le premier radar fixe installé sur le même tronçon fin 2015, entre Waldhof et Gonderange, va être intégré au dispositif de radar-tronçon. Photo: Gerry Huberty

La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon pour les voitures est de 90km/h et de 75km/h pour les poids lourds. Une tolérance de 3 km/h sera déduite de la valeur calculée. Le radar-tronçon calcule la vitesse moyenne de tous les automobilistes sur une longueur de près de 3,9 kilomètres.

20.000 excès de vitesse l'an passé

Les automobilistes se sentiront cernés par quatre colonnes radars installées de part et d'autre du tronçon. En réalité, trois neuves viennent d'être installées. La quatrième étant le radar fixe déjà en place depuis 2015. Il fait partie intégrante du dispositif.

Cette nouvelle génération de radar vise à dissuader les conducteurs d'appuyer sur le champignon aussitôt la colonne de radar passée. Car contrairement aux radars classiques, les radars-tronçons ne mesurent pas seulement la vitesse en un point précis mais la vitesse moyenne sur une plus ou moins longue distance.

Le tronçon précurseur est particulièrement propice à l'installation de ce type de radar puisqu'il est rectiligne et parce qu'il a déjà fait ses preuves. En 2018, le radar fixe y avait enregistré 20.000 excès de vitesse et l'avait placé «en quatrième position en la matière dans les statistiques nationales», comme l'explique Frank Stoltz, porte-parole de la police.

Au classement des radars les plus actifs, la première place est occupée par le radar fixe de Schieren sur la N7 (72.000 excès de vitesse), la deuxième est prise par le radar de Merl-Belair au bout de l'A4 (40.000 excès de vitesse) et la troisième par le radar de Lipperscheid sur la N7 (21.000 excès de vitesse).

Entre 2016 et 2018, près de 800.000 véhicules ont été flashés sur les routes du Grand-Duché. Courant 2020 seront installés les premiers radars de feux tricolores sur la place de l'Etoile à Luxembourg.