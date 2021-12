Depuis le weekend dernier, le planétarium du Luxembourg Science Center permet aux astrophiles de mettre un pied dans l'espace sans devoir quitter le Grand-Duché.

Science

Le premier planétarium du Luxembourg ouvre ses portes

(BaL avec Glenn SCHWALLER) Découvrir l'espace sans bouger de son siège, c'est désormais possible au Luxembourg. Grâce à sa nouvelle attraction, le Luxembourg Science Center devient la première structure du pays à ouvrir les portes d'un planétarium. Cette coupole de six mètres de large permet à ses visiteurs de voyager dans la galaxie à Differdange.

Elle peut accueillir jusqu'à 30 visiteurs. Equipée d'un projecteur haute définition et de sièges inclinés, l'installation promet une immersion totale. Chaque jour, différents films d'une durée d'une heure sont ainsi projetés sur les parois du planétarium, et permettent aux astrophiles de découvrir planètes, galaxies et constellations.

Le tout, en quatre langues. Guillaume Trap, directeur scientifique du Luxembourg Science Center, indique que ces projections sont proposées en luxembourgeois, français, anglais et allemand.

S'il vient d'ouvrir ses portes le weekend dernier, le premier planétarium du pays est dans les cartons depuis plusieurs années. En effet, le projet avait été évoqué dès l'ouverture du Science Center de Differdange, en 2017. Mais, en raison du manque de place dans le bâtiment d'exposition, il a été sans cesse repoussé. Sans compter l'arrivée de la pandémie, qui a encore décalé la date d'ouverture.

Le Luxembourg Science Center, dont l'objectif est de familiariser le grand public avec la science et la technique de manière ludique, propose, outre le planétarium, plus de 80 stations d'expérimentation. Ce à quoi s'ajoutent de nombreuses démonstrations et ateliers. «D'autres projets sont prévus pour l'avenir», indique Guillaume Trap. Le directeur annonce notamment l'ouverture prochaine d'un observatoire qui permettra aux visiteurs de regarder le soleil à l'aide d'un télescope.

