Anniversaire

Le Premier ministre Xavier Bettel fête ses 50 ans

Xavier Bettel a de nombreuses étapes à son actif dans sa vie d'homme politique. Retour sur les étapes marquantes de son parcours politique.

Le Premier ministre Xavier Bettel fête ce vendredi son 50e anniversaire. Il est né le 3 mars 1973 à Luxembourg-Ville. Après des études secondaires, Xavier Bettel a étudié le droit public et européen à Thessalonique, en Grèce, et à l'université de Nancy. Il a exercé la profession d'avocat jusqu'en 2013. En 2022, suite à des pressions publiques pour un contrôle de plagiat par l'Université de Nancy, Bettel a retiré sa thèse de fin d'études, déposée il y a 22 ans.

L'actuel Premier ministre a adhéré au Parti démocrate en 1989 et a été élu pour la première fois à la Chambre des députés dix ans plus tard, à l'âge de 26 ans, en tant que candidat sur la liste DP de la circonscription Centre. Il a été réélu en 2004, 2009 et 2013. Son attitude décontractée et proche, ainsi que son talent pour se mettre en scène, lui ont permis d'acquérir très tôt une grande popularité.

Son ascension politique de bourgmestre à Premier ministre

De 2000 à 2005, Xavier Bettel a siégé pour le DP au conseil communal de la ville de Luxembourg, son domaine de travail étant la politique sociale. Il a ensuite été premier échevin jusqu'en 2011. Cette année-là, le DP a remporté les élections communales et Xavier Bettel est devenu bourgmestre. Il l'est resté jusqu'à sa nomination en tant que Premier ministre et ministre d'État en décembre 2013.

Au niveau national, au Parlement, le député DP a été vice-président de la commission d'enquête sur le service de renseignement SREL de 2012 à 2013. C'est l'affaire SREL qui a fait tomber le gouvernement CSV-LSAP dirigé par Jean-Claude Juncker, alors Premier ministre à long terme, et qui a conduit aux élections législatives anticipées de 2013.

Le 4 décembre 2013, Xavier Bettel a finalement été nommé Premier ministre, ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias et ministre des Affaires culturelles du gouvernement de coalition DP-LSAP-Déi Gréng. Après les élections législatives d'octobre 2018, cette coalition a continué à gouverner sous la direction renouvelée de Xavier Bettel.

A 50 ans, Xavier Bettel peut donc déjà se targuer de nombreuses étapes dans sa vie politique.

15 Paulette Lenert et Xavier Bettel le 4 mars 2022. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Paulette Lenert et Xavier Bettel le 4 mars 2022. Photo: Anouk Antony 29 novembre 2013 : Xavier Bettel avec Felix Braz, Etienne Schneider Claude Meisch après une conférence de presse à l'issue des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement pour le Luxembourg. Photo: AFP Emmanuel Macron et Xavier Bettel le 22 Juin 2017. Photo: AFP Xavier Bettel au Tour de France 2017 à Mondorf. Photo: Serge Waldbillig Le président américain Donald Trump s'entretient avec le Premier ministre luxembourgeois lors d'une réunion de l'OTAN le 11 juillet 2018. Photo: AFP Xavier Bettel reçoit la duchesse de Cambridge le 11 mai 2017 à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Xavier Bettel et le pupitre vide : le chef du gouvernement britannique Boris Johnson a refusé de tenir une conférence de presse commune à Luxembourg le 16 septembre 2019. Photo: Pierre Matgé Xavier Bettel avec le Grand-Duc héritier Guillaume, le 12 juillet 2017 à Wimbledon. Photo: Reuters 12 mars 2020 : Xavier Bettel lors d'une conférence de presse concernant le covid-19. Photo: Guy Wolff Visite officielle de la chancelière allemande Angela Merkel au Luxembourg en janvier 2017. Photo: Lex Kleren Xavier Bettel et Jean-Claude Juncker le 15 décembre 2016. Photo: AFP Xavier Bettel le 17 octobre 2020 lors d'une conférence de presse. Photo: Guy Wolff 15 mai 2015 : Xavier Bettel et Gauthier Destenay se disent "oui". Photo: Guy Jallay Bretzels pour le Premier ministre (presque) fraîchement élu et le gouvernement, ici avec la ministre de la Famille Corinne Cahen, le 25 mars 2014. Photo: Guy Jallay Laurent Mosar et Xavier Bettel après les élections communales de 2005. Photo: Guy Jallay

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

