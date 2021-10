Selon nos confrères de «Reporter», Xavier Bettel aurait copié 96% du contenu de son mémoire de DEA lorsqu'il était étudiant à l'université de Nancy. De son côté, le chef du gouvernement reconnaît mercredi qu'il «aurait pu ou peut-être dû faire autrement»...

Révélations

Le Premier ministre fortement soupçonné de plagiat

Jean-Michel HENNEBERT Selon nos confrères de «Reporter», Xavier Bettel aurait copié 96% du contenu de son mémoire de DEA lorsqu'il était étudiant à l'université de Nancy. De son côté, le chef du gouvernement reconnaît mercredi qu'il «aurait pu ou peut-être dû faire autrement»...

Pour permettre son ascension fulgurante, Xavier Bettel (DP) aurait pris quelques raccourcis. Et se serait affranchi de certaines règles, à en croire nos confrères de Reporter. Dans un article publié ce mercredi, le site affirme que le Premier ministre a plagié 96% du contenu de son mémoire de DEA, équivalent partiel d'un master, lorsqu'il était étudiant en droit et sciences politiques à l'université de Lorraine, à Nancy.

Intitulé «Vers une réforme possible des modes de scrutin aux élections du Parlement européen?», le document de 56 pages rédigé en 1999 et consulté par nos confrères contient des informations issues de quatre sites web, deux livres et un article de journal sans que les sources originales ne soient citées. Parmi les références utilisées figure notamment le site du Parlement européen dont 20 pages se retrouvent in extenso dans le mémoire universitaire censé avoir été rédigé par l'étudiant Bettel.

Une non-conformité avec les standards universitaires que confirment aussi bien Nicolas Sauger, professeur associé à Sciences Po depuis 2004, qu'Anna-Lena Högenauer, politologue de l'Uni, interrogés par Reporter. Tous deux s'accordant à dire que «l'ampleur du plagiat est trop grande pour être raisonnable» et que celui qui occupe depuis huit ans le poste de chef du gouvernement n'a «pas pu copier plusieurs pages par erreur».

Sollicité mercredi par le Luxemburger Wort, le ministère d'Etat a publié une citation du Premier ministre dont laquelle ce dernier assurant que «dans [s]es souvenirs, j'ai écrit ce travail en toute âme et conscience à cette époque-là». Et de poursuivre en estimant que «du point de vue d'aujourd'hui, je reconnais qu'on aurait pu - oui, peut-être qu'on aurait dû - le faire autrement.» Xavier Bettel indique «faire pleinement confiance à l'université de Nancy pour évaluer si l'œuvre en question répond aux critères de l'époque», le diplômé en droit et sciences politiques indique que «si tel n'est pas le cas, j'accepte naturellement une décision correspondante en ce sens.»

Des cas similaires ont déjà été signalés au cours des dernières années, notamment en Allemagne ou dans les pays scandinaves, où plusieurs ministres ont été contraints de démissionner pour une telle situation. En France ou en Belgique, les conséquences politiques pour de tels actes sont plus rares.

