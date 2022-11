Ispace construit un rover pour des missions spatiales à venir. Il doit extraire des roches lunaires et les remettre à la Nasa.

Luxembourg 5 min.

Ressources spatiales

Le premier Luxembourgeois sur la Lune sera un robot

Thomas KLEIN Ispace construit un rover pour des missions spatiales à venir. Il doit extraire des roches lunaires et les remettre à la Nasa.

Dans un ancien entrepôt du quartier de la gare de la capitale, le petit robot progresse lentement - centimètre par centimètre - dans le sable grossier. De nombreux ingénieurs s'activent pour préparer le rover à sa mission spatiale. Si tout se passe comme prévu, il sera le premier «Luxembourgeois» sur la Lune.

Une start-up développe la future usine de l'espace L'entreprise table sur l'émergence d'une nouvelle économie, la fabrication dans l'espace devant représenter 10 milliards de dollars d'ici à 2040.

Le rover est loin d'être un sprinter : il parcourt en moyenne six centimètres par seconde, avec une vitesse de pointe de dix centimètres. La prudence est de mise, car une crevasse ou un morceau de roche peut signifier la fin prématurée de la mission lunaire pour le robot.

C'est pourquoi les concepteurs du rover, la société ispace, ont construit une mini-version de la surface lunaire dans un ancien bâtiment logistique sur le site de Paul Wurth. Dans ce bac à sable surdimensionné, les ingénieurs testent le comportement du rover et s'entraînent à le piloter dans les conditions de la mission. «Le sable que nous utilisons dans notre 'Lunar Yard' est très grossier par rapport au régolithe que l'on trouve sur la Lune. Mais il est suffisant pour tester le comportement du rover en mouvement, nous pouvons par exemple simuler des cratères ou des terrains en pente» explique Julien-Alexandre Lamamy, Managing Director d'ispace Luxembourg.

Des retards dans la communication

Il est également possible de s'entraîner à gérer les retards dans la communication. «Le rover est piloté depuis la terre. C'est pourquoi on a un temps de latence de quelques secondes, pendant lesquelles les signaux parcourent la distance de 400.000 kilomètres entre la Terre et la Lune», explique Julien-Alexandre Lamamy. En outre, la bande passante avec laquelle les données peuvent être envoyées de la Terre à la Lune et vice versa est limitée, ce qui représente un défi puisque le rover est commandé à partir des images vidéo qu'il renvoie de la surface lunaire.

Julien-Alexandre Lamamy, Managing Director d'ispace Luxembourg, a des projets ambitieux pour son entreprise spatiale. Photo: Alain Piron

Les exigences en matière de matériaux constituent également un défi pour les ingénieurs, car le rover doit pouvoir résister à la fois à la chaleur et au froid extrêmes. «En outre, la poussière lunaire est une grande inconnue. Elle est très fine et s'infiltre dans toutes les ouvertures», explique Lamamy. «En même temps, nous devons réduire le poids autant que possible, sinon les frais de transport seront trop élevés».

Un rôle important

Ispace, dont le siège social est au Japon, a pu décrocher un rôle dans plusieurs missions lunaires à la fois. Fin novembre, la première mission de l'entreprise décollera en direction de la Lune pour tester le module d'atterrissage développé par l'entreprise.

Dans le cadre du projet Artemis, ispace enverra son rover sur la Lune en 2024. L'entreprise a conclu un contrat de service avec la Nasa pour cette mission. Dans ce cadre, la tâche de l'entreprise consistera à faire enlever par le rover des roches lunaires et à les livrer à l'agence spatiale. «En collectant le régolithe, nous en acquérons la propriété conformément à la loi luxembourgeoise sur les ressources spatiales de 2017. Nous revendons ensuite une partie du régolithe à la Nasa», explique Julien-Alexandre Lamamy.

En collectant le régolithe, nous en acquérons la propriété conformément à la loi luxembourgeoise sur les ressources spatiales de 2017. Julien-Alexandre Lamamy, Managing Director d'ispace Luxembourg

Il ne s'agit pas tant du matériau en lui-même, dont seuls quelques grammes seront livrés, mais plutôt de la démonstration de l'acte juridique. «Pour autant que je sache, cette loi n'a encore jamais été appliquée en pratique», précise le Managing Director d'ispace Luxembourg.

Une autre première devrait suivre en 2025. Ispace fait partie de ce que l'on appelle l'«équipe Draper», qui doit être la première mission spatiale occidentale à se poser sur la face cachée de la Lune pour le compte de la Nasa.

Dans un ancien entrepôt, les ingénieurs de l'entreprise s'entraînent à piloter le rover en relevant des défis techniques particuliers. Photo: Alain Piron

Développement de l'économie lunaire

Au Luxembourg, ispace est présent depuis 2017. Dès le début, l'initiative «Space Resources» du gouvernement a joué un rôle important dans la décision de s'implanter au Luxembourg, explique Julien-Alexandre Lamamy. «Dès les premiers jours d'ispace, il s'agissait pour nous d'aller au-delà de la technologie, mais plus généralement de développer une vision pour une économie lunaire qui utilise les ressources disponibles sur place», poursuit-il. «Cela correspondait très bien à la vision du Luxembourg».

«Le secteur spatial luxembourgeois a décollé» NewSpace Europe, la grand-messe du secteur spatial, a lieu cette semaine au Luxembourg. En l'espace de quelques années, le pays s'est taillé une solide réputation dans ce domaine.

Aujourd'hui, l'entreprise compte 31 employés au Grand-Duché. Environ deux douzaines d'ingénieurs travaillent au design et au développement technique des rover, qui sont désormais exclusivement fabriqués au Luxembourg. Parallèlement, un centre de contrôle a été construit cette année sur le site du quartier de la gare, directement relié au réseau terrestre de l'Agence spatiale européenne (ESA). «Au cas où quelque chose se passerait mal au centre de contrôle de Tokyo, nous pouvons prendre le relais d'ici pour nous assurer que la mission est menée à bien.»

Dès les premiers jours d'ispace, il s'agissait de développer une vision pour une future économie lunaire. Julien-Alexandre Lamamy, Managing Director d'ispace Luxembourg.

Comme vision à plus long terme, l'entreprise veut s'établir comme un acteur central de la future économie spatiale lorsqu'il s'agit d'exploiter des ressources sur place. «Cela peut jouer un rôle important dans la poursuite de l'exploration du système solaire. Par exemple, l'hydrogène extrait sur la Lune peut être utilisé pour alimenter des missions vers Mars ou pour fournir de l'énergie à des satellites en orbite autour de la Terre», explique le manager.



Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.