Ce dimanche après-midi, le gouvernement a réuni syndicats et patronat autour de la table au château de Senningen pour trouver des solutions au contexte économique tendu.

Luxembourg 17 2 min.

Dialogue social

Le premier jour de la tripartite en images

Thomas BERTHOL Ce dimanche après-midi, le gouvernement a réuni syndicats et patronat autour de la table au château de Senningen pour trouver des solutions au contexte économique tendu.

La nouvelle tripartite a débuté ce dimanche après-midi au château de Senningen. Les discussions entre gouvernement, syndicats et patronat portent sur «la poussée inflationniste, la crise énergétique et les conséquences sur le pouvoir d’achat et l’économie», indiquait le ministère d'Etat ce vendredi dans un communiqué. Les négociations doivent durer jusqu'à ce mardi 20 septembre.

17 Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: Alain Piron Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP Premier jour de la tripartite au château de Senningen. Photo: SIP

Xavier Bettel avait indiqué début septembre avoir bloqué trois dates pour cette nouvelle tripartite (18-20 septembre), mais si les négociations devaient durer, il s'est dit prêt à prendre encore d'autres jours. Après les réunions bilatérales où le gouvernement a rencontré patronat, puis syndicats mercredi, le Premier ministre avait déclaré vouloir des aides rapides, pour la fin septembre ou début octobre au plus tard.

Jusqu'à 5 indexations en 10 mois dans le pire des scénarios Avec l'emballement récent des prix sur les marchés de l'énergie, le Statec a dû revoir ses prévisions d'inflation à la hausse. Un pic devrait être atteint en janvier 2023.

Ce samedi, à la veille de la réunion tripartite, François Bausch (déi gréng) a estimé sur les ondes de RTL qu'il était nécessaire de faire baisser l'inflation, alors que cinq nouvelles tranches indiciaires sont annoncées pour 2023 dans le pire des scénarios. Le ministre écologiste a plaidé pour la mise en place des «aides sélectives pour réduire la misère sociale». Le vice-Premier ministre a aussi affirmé que le gouvernement mettrait «des propositions sur la table» lors de cette nouvelle tripartite. François Bausch a déclaré que le gouvernement irait «uni» dans ces négociations, même si chaque parti membre de la coalition DP-LSAP-déi gréng peut avoir des «avis différents».

Les divergences sont d'ailleurs clairement apparues ce weekend entre les membres de la majorité. Si le Premier ministre a assuré cette semaine qu'il ne devait pas y avoir de «tabous» lors des discussions de la tripartite, il a toutefois considéré qu'il ne fallait pas dépasser le seuil de 30% de dettes publiques, inscrit dans l'accord de coalition. Le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen (LSAP) a jugé ce samedi sur les réseaux sociaux qu'il ne fallait pas s'enfermer dans un «dogmatisme budgétaire» compte tenu du contexte actuel.

Les discussions entre gouvernement, syndicats et patronat doivent se poursuivre ce lundi à 9h00 au château de Senningen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.