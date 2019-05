Le premier jour de l'octave en images

Croyants et pèlerins ont bravé le vent et la météo samedi pour célébrer ensemble devant et dans la cathédrale de Luxembourg le prélude à l'octave qui durera deux semaines.

Même si le ciel était couvert, de nombreux fidèles et pèlerins du samedi n'ont pas voulu manquer l'occasion de passer le premier jour de l'octave, le pèlerinage annuel en l’honneur de Notre-Dame de Luxembourg samedi. La fête religieuse la plus importante du pays a commencé dans l'après-midi avec la traditionnelle ouverture.

23 Pèlerinage annuel en l’honneur de Notre-Dame de Luxembourg depuis 1666, l'Octave est la fête religieuse la plus importante du pays. Photo: Anouk Antony

Célébré depuis 1666 l'événement dure 15 jours et prendra fin le 26 mai prochain.