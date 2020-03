Le premier cas d'une personne infectée par le virus du coronavirus a été confirmé par les autorités dimanche soir. Le patient, hospitalisé en isolement au CHL «ne présente plus de symptômes et se porte bien». Une hotline sera activée ce lundi à 14 heures.

Luxembourg 2 min.

Le premier infecté par le coronavirus «n'a plus de symptômes»

Maurice FICK Le premier cas d'une personne infectée par le virus du coronavirus a été confirmé par les autorités dimanche soir. Le patient, hospitalisé en isolement au CHL «ne présente plus de symptômes et se porte bien». Une hotline sera activée ce lundi à 14 heures.

Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé, avait prévenu mercredi 26 février: «le Luxembourg n'est pas une île, la probabilité qu'un cas soit détecté est forte». Moins de quatre jours pleins plus tard, la nouvelle redoutée, est tombée. Samedi, la ministre a annoncé qu'un homme d'une quarantaine d'années, de retour d'Italie du Nord, était le premier cas de coronavirus connu au Luxembourg.

Premier cas de coronavirus recensé au Luxembourg Un homme d'une quarantaine d'années se trouve hospitalisé au CHL après avoir séjourné dans le nord de l'Italie et être revenu au Grand-Duché via l'aéroport de Charleroi, a indiqué samedi soir Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, en précisant que le patient «se porte bien».

Un premier test a bien confirmé l'infection au coronavirus. «Ce test a été confirmé entre-temps par un laboratoire à Rotterdam», ont attesté dimanche, en fin de journée le ministère de la Santé, le Haut Commissariat à la protection nationale et Service de la communication de crise suite à l'activation de la cellule de crise «Pandémie». Le Luxembourg faisant désormais partie de la quarantaine de pays touchés par le virus.

Les personnes de l'entourage non infectées

Le patient était en Italie avant de rentrer au Grand-Duché via l'aéroport de Charleroi. Il s'est lui-même présenté aux autorités sanitaires pour se soumettre à un test diagnostic. Après avoir développé des symptômes du coronavirus COVID-19, dans un premier temps, «il ne présente plus de symptômes et se porte bien», a expliqué la ministre. Mais il reste à l'isolement au CHL pour l'heure.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé sur quatre continents en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Des mesures de quarantaine sont prises à l'égard des personnes ayant eu un contact direct avec le patient. Mais «à ce stade, aucune de ces personnes ne présente de symptômes et les premiers tests se sont avérés négatifs», assure le ministère. Même si le risque pour la population «est faible à ce stade», la cellule de crise note qu'«il reste possible que d'autres cas se déclarent au Luxembourg».

La hotline activée à 14 heures Un centre d'appel destiné au grand public fonctionnera à partir de ce lundi 2 mars 2020 à partir de 14 heures sous le numéro 8002-8080. Ce numéro peut être appelé par toute personne en provenance d'une zone à risque ou ayant eu un contact étroit avéré avec une personne infectée et qui présente les symptômes de la maladie COVID-19 (fièvre, toux, problèmes respiratoires). Le numéro d'urgence 112 est réservé aux urgences.

La cellule de crise ne recommande pas, pour le moment, d'annuler des événements ou des manifestations, sauf ceux qui seraient susceptibles de rassembler un nombre élevé de personnes venant des régions à risque. En cas de doute, les organisateurs sont priés de contacter la Direction de la Santé, qui évaluera la situation selon les recommandations du Robert-Koch-Institut.

> Pour de plus amples renseignements sur le coronavirus, les comportements à respecter et les gestes barrière, cliquez sur le site officiel du ministère de la Santé.