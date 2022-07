Après plus de deux ans de négociations, la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois et les syndicats OGBL et LCGB ont signé une nouvelle convention collective de travail. Elle comporte plusieurs avancées substantielles.

Nouvelle convention collective

Le pouvoir d'achat des salariés des hôpitaux renforcé

Mélodie MOUZON

Cela fait plus de deux ans qu'ils l'attendaient. Les quelque 9.000 salariés du secteur médical vont être couverts par une nouvelle convention collective de travail. Elle a été signée ce vendredi par les syndicats LCGB et OGBL et par la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, après plus de deux ans de négociations et une crise sanitaire qui aura fragilisé encore plus un secteur déjà au bord de l'épuisement.

Les trois acteurs autour de la table ont souligné, dans un communiqué de presse commun, qu'il s'agissait d'un «accord solide, négocié dans un climat constructif malgré le contexte général de la pandémie Covid-19 qui a fortement sollicité le secteur hospitalier et ses 9 000 salariés, colonne vertébrale du secteur de la santé luxembourgeois.»

Grâce à cet accord, comme le soulignent les syndicats et la Fédération, «des améliorations substantielles ont pu être mises en place, qui permettent d’augmenter l’attractivité du secteur hospitalier», marqué par la pandémie liée au covid-19 ainsi que par une pénurie importante.

Et la principale amélioration est le renforcement du pouvoir d'achat des salaires les plus bas. «L’accord prévoit qu’une prime rétroactive de 3,08 % sera payée à l’ensemble du personnel pour l’année 2021, reflétant l’impact sur le secteur hospitalier des mesures prises dans la fonction publique», détaille le communiqué, avant d'énumérer plusieurs avancées.

Le congé social élargi

Parmi celles-ci, citons une indemnité de permanence doublée, une augmentation linéaire de 5 points dans plusieurs catégories de carrière, une augmentation du congé compensatoire pour les salariés prestant des postes de nuit, un élargissement du congé social, une réglementation sur le télétravail ou encore l'introduction de la préretraite progressive au niveau des établissements.

Au niveau des permanences, le seuil 1, qui prévoit une présence obligatoire sur le lieu de travail dans les 10 minutes, sera aboli progressivement «jusqu'en 2024».

Cette nouvelle convention collective entre en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2024.

