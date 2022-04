Le pouvoir d'achat des Luxembourgeois est le plus élevé

Les données d'Eurostat récemment mises à jour démontrent de très grands écarts entre les différents Etats européens.

Simon Laurent MARTIN Les données d'Eurostat récemment mises à jour démontrent de très grands écarts entre les différents Etats européens.

Le Luxembourg est un pays riche, c'est loin d'être un scoop! Les salaires y sont bien plus attractifs qu'ailleurs et cela se ressent forcément sur le pouvoir d'achat des résidents du Grand-Duché. Eurostat s'est d'ailleurs prêté à l'exercice de savoir quel était le pays européen où le pouvoir d'achat était le plus élevé. Pour y parvenir, la direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique s'est basée sur le standard de pouvoir d'achat (SPA). Ce dernier est une unité monétaire artificielle qui élimine les différences de niveaux de prix entre les pays. Concrètement, un SPA permet d'acheter le même volume de biens et de services dans tous les pays.

Cette manière de calculer permet des comparaisons en volume significatives du PIB. Les valeurs dégagées sont proposées sous forme d'indice calculé par rapport à la moyenne de l'Union européenne fixée à 100. Ainsi, si l'indice d'un pays est supérieur à 100, le niveau de PIB par habitant de ce pays est supérieur à la moyenne de l'UE et vice versa.

Et à ce jeu, c'est bel et bien le Luxembourg qui présente ainsi le pouvoir d'achat le plus élevé pour les habitants. Avec un PIB par habitant évalué à 277, le Luxembourg a donc un pouvoir d'achat plus de deux fois et demie supérieur à la moyenne européenne. C'est plus que la Belgique (122 points) et la France (104 points) réunies. Le PIB par habitant en Allemagne est quant à lui évalué à 119 points. C'est ensuite en Irlande (221 points) et au Danemark (133 points) que le pouvoir d'achat est le plus élevé. D'un autre côté, c'est logiquement dans les pays de l'est que le PIB par habitant est le plus faible: Bulgarie (55 points), Grèce (65 points), Slovaquie (68 points) ou encore Roumanie (73 points).

En ce qui concerne le Luxembourg, il semblerait d'ailleurs que cela faisait depuis 2016 que le PIB par habitant n'avait plus été aussi haut. De quoi laisser présager un avenir économique radieux pour le pays? Difficile à dire au regard du climat géopolitique incertain, engendrant bon nombre de conséquences au niveau européen. Toujours est-il que le gouvernement s'est récemment engagé sur un paquet de mesures en vue de lutter contre la hausse des prix, dans le cadre d'une tripartite.

Lors de l'annonce de ces dernières, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) s'était engagé pour débloquer une enveloppe de l'ordre de 830 millions d'euros. «Cette somme doit permettre au Luxembourg de rester une terre d'investissements. Nous garantissons que grâce à cette somme, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat et tout le monde sera gagnant», avait assuré l'intéressé. En plus de ces mesures, rappelons également que la nouvelle tranche indiciaire a été déclenchée le 1er avril dernier et que celle-ci s'applique sur tous les revenus au Luxembourg. Une autre manière de contrer l'inflation galopante qui règne.



