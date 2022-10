À la fin du procès, l'avocat de l'épouse de la victime donne un aperçu de la vie de la victime. L'accusé décrit le déroulement des faits.

Luxembourg 7 min.

Procès du tir mortel de Bonnevoie

Le portrait de la victime dressé par sa femme

Steve REMESCH À la fin du procès, l'avocat de l'épouse de la victime donne un aperçu de la vie de la victime. L'accusé décrit le déroulement des faits.

«Le policier a correctement évalué la situation avant de tirer sur un automobiliste de 51 ans le 11 avril 2018 à Bonnevoie : c'est un toxicomane qui était au volant de la Mercedes, pas Al Capone ni Salah Abdeslam», a déclaré l'avocat de l'épouse du défunt et partie civile mardi au procès. «Pourtant, le policier aurait dû se rendre compte que le conducteur de la Mercedes voulait prendre la fuite, et non pas percuter l'agent de police ou son véhicule de service», poursuit l'avocat devant la chambre criminelle.

Un expert pour décrypter la scène et la formation des accusés Un formateur en tactique policière a exposé les points faibles de la formation des agents et a évoqué les réactions de stress en cas d'urgence.

Il y a également une nette différence entre foncer sur quelqu'un et rouler dans sa direction. L'avocat conclut ensuite : «L'accusé aurait pu à tout moment sauter sur le côté. Au lieu de cela, il a visé pleinement la victime. Il n'aurait pas dû tirer, mais il voulait tirer». Selon lui, il n'y a pas de place pour la légitime défense dans ce cas. S'adressant à la chambre criminelle, il a ensuite déclaré: «Vous devez conclure qu'il s'agissait d'un acte décidé».

Auparavant, il avait - et c'est une première dans le procès - donné un aperçu de la vie de la victime. Jusqu'à présent, seule sa consommation d'alcool, de drogues et de médicaments, constatée lors de l'autopsie, avait été évoquée dans la salle d'audience. Comme l'a expliqué l'avocat, cette consommation excessive du défunt a marqué les dernières années avant sa mort. Le Néerlandais, qui vivait avec sa femme depuis 2003 à Körperich, en Allemagne juste au-delà de Vianden, travaillait depuis longtemps dans le bâtiment, selon l'avocat.

Jusqu'à un grave accident du travail en 2015, qui entraîna une incapacité de travail et la perte de ses revenus. Par la suite, il est devenu alcoolique et, à la quarantaine passée, un consommateur régulier d'héroïne. En décembre 2017, il a ensuite eu des problèmes avec la justice - après un délit de fuite au volant de cette même Mercedes dans laquelle il mourra cinq mois plus tard sous les balles du policier.

«Ne pas vivre sans toi»

La voiture a été endommagée dans l'accident. Mais la famille n'avait pas l'argent pour la réparation et c'est pourquoi la voiture aurait dû être déclassée, selon l'avocat. Quelques semaines avant les coups de feu, l'épouse finit par annuler l'immatriculation de la voiture - et cache également la clé à son mari. Un sevrage alcoolique dans une clinique trois semaines avant l'incident de Bonnevoie n'a pas eu le succès escompté.

Les experts dissèquent le caractère de l'accusé Mercredi, deux psychiatres et psychologues se sont longuement penchés sur la personnalité de l'agent qui a tué une personne en service.

À ce moment-là, la femme a déjà l'intention de divorcer d'un homme qui ne fait rien d'autre que de rester assis et de boire. Peu de temps avant sa mort, il lui accroche un message sur un post-it sur le réfrigérateur : «Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi». Ce tragique 11 avril, l'homme doit aller chercher sa femme à pied le soir au travail. Le fait qu'il ne se présente pas ne surprend pas vraiment la femme, raconte l'avocat.

Plus tard, elle s'inquiète tout de même et se renseigne auprès de la police de Diekirch, sans succès. Le lendemain, elle voit la photo de sa voiture sur Internet - avec l'annonce que le conducteur a été abattu. L'avocat demande environ 47.000 euros de dommages et intérêts pour l'épouse survivante.

Pare-brise en vision tunnel

«La voiture s'est approchée de moi, j'ai tiré, puis la voiture a disparu», décrit ainsi l'accusé, qui s'est efforcé mardi de donner des explications objectives et calmes sur son comportement et le déroulement des faits. «J'ai essayé de bloquer le carrefour avec la voiture de service», raconte l'ex-policier M. et poursuit : «La voiture arrivait à grande vitesse et le conducteur n'avait pas l'air de vouloir freiner». Il s'était selon lui fait tout petit dans le siège du conducteur de la voiture de service afin de sortir le moins endommagé possible du choc.

Quand les mathématiques décident de la légitime défense Mardi, à l'ouverture du procès sur les tirs mortels de la police en 2018 à Bonnevoie, un expert a fixé le cadre de trois scénarios possibles.

Puis, par miracle, le conducteur de la Mercedes a tout de même réussi à s'arrêter avant le choc. Il serait alors sorti de la voiture, aurait crié «Stop, police !» et aurait fait deux ou trois pas vers la voiture. Comme le conducteur ne réagissait pas, il a frappé du plat de la main sur le capot. Le conducteur a alors accéléré en marche arrière. Ce qui l'aurait poussé à sortir son arme. Il aurait alors tenu le pistolet près de son corps. Après un nouveau freinage d'urgence, le conducteur a accéléré la Mercedes tout droit vers lui. Il n'avait alors plus qu'une vision en tunnel, ne voyant plus que le pare-brise et une partie du capot.

À ce moment-là, je n'ai vu que la possibilité de tendre le bras et de tirer. J'ai alors entendu les douilles tomber et la voiture a disparu. L'accusé devant les juges

Pour lui, il n'était plus possible de sauter sur le côté à ce moment-là. Pour lui, le conducteur voulait le tuer. «A ce moment-là, je n'ai vu que la possibilité de tendre le bras et de tirer», explique M. aux juges. «J'ai alors entendu les douilles tomber et la voiture a disparu».

Pendant longtemps, il a cru qu'il avait tiré les trois coups de feu en ligne droite lorsque le conducteur a dirigé sa voiture directement vers lui. Ce n'est que pendant l'enquête qu'il s'est rendu compte qu'il avait tourné son corps.

«Nous ne vous croyons pas»

Lorsque la juge a posé des questions sur son comportement en tant que policier, sur la légèreté avec laquelle il utilisait son arme de service et sur ses déclarations à ses collègues, M. s'est montré peu enclin à donner des informations. La plupart du temps, il a invoqué le fait qu'il ne se souvenait plus exactement. Il ne pouvait pas s'imaginer avoir dit les choses exactement de la même manière. Il n'a jamais pointé une arme sur un consommateur de drogue au poste de police - il a simplement fait un geste avec ses doigts.

Bonnevoie, le policier était-il en légitime défense? Une expertise remet en question la défense du policier, auteur de tirs mortels sur un automobiliste le 11 avril 2018.

En ce qui concerne les images, parfois d'une violence extrême, que l'enquête a révélé qu'il avait téléchargées sur Internet après l'incident, il confirme les avoir regardées. Il ne peut pas expliquer pourquoi elles ont été enregistrées. «C'était une période difficile, j'ai du mal à trouver les mots justes pour décrire tout cela», déclare M., «ce n'était pas un acte logiquement compréhensible». «Nous ne vous croyons pas», lui rétorque la présidente.

Pour le reste, la juge n'est pas non plus très tendre avec le prévenu. «Tout cela n'exclut pas d'emblée que vous vous soyez effectivement trouvé en situation de légitime défense», estime la juge, «c'est ce que le procès va maintenant clarifier». «Mais il est vrai que dans ce contexte, on pourrait avoir l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur et pour qui le coup de feu est prévisible. Aussi parce que la question se pose de savoir pourquoi vous avez attendu le dernier moment pour tirer». - «Je n'ai pas attendu», rétorque M. «J'ai vu la voiture foncer sur moi et j'ai tiré».

Mercredi après-midi, le procès se poursuivra avec la plainte pénale du ministère public.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.