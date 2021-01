Bien qu'une protection buccale soit obligatoire dans les transports en commun depuis la mi-avril, pas question pour le gouvernement d'imposer un modèle de masque plutôt qu'un autre.

Le port d'un masque FFP2 reste un choix

(ASdN) - Fini le bal de masques bariolés. Face au rebond du covid-19 et ses variantes, l'Autriche et une partie de l'Allemagne ont décidé d'imposer le port du masque FFP2 dans les transports en commun et magasins. Une mesure que ne compte néanmoins pas suivre le Luxembourg, confirme mardi François Bausch (Déi Gréng).

Bien que le masque FFP2 offre une plus grande capacité filtrante qu'un masque chirurgical classique - et par conséquent une plus grande protection - pour le ministre de la Mobilité, son recours ne serait en effet pas utile. «Maintes études ont apparemment prouvé que le risque de contagion n'est pas amplifié dans les différents moyens de transports publics», justifie-t-il.



A quai ou en wagon, le masque s'impose Exigé depuis neuf mois dans les transports en commun, certains usagers négligent encore le port du masque. Les verbalisations se multiplient notamment auprès des passagers montant dans le train, indique le ministre de la Mobilité.

Si les voyageurs ont obligation de porter un masque dans le bus, tram ou train, ils restent donc libres de choisir le type de protection qu'ils souhaitent porter. En d'autres termes, un masque en tissu, foulard «ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche», précise la loi.

Malgré tout, toutes les protections buccales ne se valent pas. Le gouvernement recommande ainsi de privilégier les masques chirurgicaux (FFP1) «de façon générale dans les transports», précise François Bausch. Quant au masque FFP2, il reste surtout indiqué «pour les personnes vulnérables».



