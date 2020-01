Le Pont rouge reprend des couleurs

Le titanesque chantier du funiculaire et de la construction du nouvel arrêt Pfaffenthal-Kirchberg va bon train. Le 10 décembre 2017, soit dans un an et demi, les voyageurs arriveront directement en train au pied du Pont Rouge, grimperont la pente en 63 secondes avec le funiculaire et arrivés sur le Plateau du Kirchberg prendront le Tram. En attendant, visitez ce vrai «chantier de montagne» en grandeur nature.