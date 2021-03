D'importants travaux sont en cours aux portes de la capitale pour permettre au tramway de poursuivre son chemin jusqu'à Bonnevoie. A terme, c'est toute la circulation dans le sud de la ville qui sera réorganisée afin de faire la part belle à la mobilité douce.

Luxembourg 6 3 min.

Le pont Buchler se prépare à accueillir le tram

D'importants travaux sont en cours aux portes de la capitale pour permettre au tramway de poursuivre son chemin jusqu'à Bonnevoie. A terme, c'est toute la circulation dans le sud de la ville qui sera réorganisée afin de faire la part belle à la mobilité douce.

(ASdN avec David Thinnes) - S'il finit pour l'heure sa course à la Gare centrale, le tramway devrait poursuivre sa route jusqu'à Bonnevoie d'ici la fin de l'année 2022. Mais pour rendre le projet réalisable, des aménagements sont nécessaires. Notamment au niveau du pont Buchler, qui relie les deux quartiers de la capitale, et gagnera en surface.

C'est dans cette optique qu'une poutre sera installée ce week-end, précisent nos confrères du Luxembourg Wort. Venue tout droit d'Italie, la pièce pèse pas moins de 70 tonnes, 35 mètres de long et 2,5 mètres de large. Deux grues sont prévues afin de hisser la poutre sur le pont qui sera fermé à la circulation de vendredi 22h à lundi matin 4h. «Ce sera sportif», commente Annike Becker, chef de projet chez Ponts et Chaussées avant d'ajouter que deux autres seront par ailleurs installées dans les prochaines semaines.

6 Le pont est en service depuis 1994. Photo: Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le pont est en service depuis 1994. Photo: Claude Piscitelli Les travaux lui feront gagner 19 mètres de long et 42 mètres de large. Photo: Claude Piscitelli Une première poutre sera installée ce week-end. Deux autres suivront dans les prochaines semaines. Photo: Claude Piscitelli Si les travaux ont été entamés à la mi-janvier 2019, la pandémie a entraîné un retard d'environ trois mois l'an dernier. Photo: Claude Piscitelli La journée de dimanche sera dédiée au serrage de vis du pont. Photo: Claude Piscitelli Au total, l'opération coûtera 25,2 millions d'euros à l'Etat. Illustration: Mobilitätsministerium

Le pont, en service depuis 1994, verra ainsi sa taille évoluer singulièrement. Celui-ci gagnera ainsi 19 mètres et aura une largeur de 42 mètres. Suffisant pour permettre la circulation conjointe du tram, des voitures, des cyclistes et des piétons.

Si les travaux ont été entamés à la mi-janvier 2019, la pandémie a entraîné un retard d'environ trois mois l'an dernier. Un imprévu qui a d'ailleurs impacté les CFL. La compagnie ferroviaire nationale spécifie en effet les lignes de train et voies à fermer pendant un chantier. Au printemps dernier, toutes les fermetures prévues ont dû être reprogrammées. A noter que les coûts des trains supprimés, et notamment des bus de remplacement, sont pris en charge par les Ponts et Chaussées.

Le parvis de la gare entame d'ores et déjà sa mue Si l'arrivée du tram, le 13 décembre prochain, doit modifier le profil de l'espace central de la capitale, la transformation envisagée s'annonce bien plus profonde. De lieu de transit, le site doit devenir un pôle d'échange multimodal central.

Selon le calendrier actuel, la société d'exploitation Luxtram commencera les travaux en avril. Les premières rails devraient être posées cet été. Le pont Buchler lui-même devrait alors être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année. Au total, l'opération coûtera 25,2 millions d'euros à l'Etat.

Parallèlement aux travaux sur le tronçon de tramway entre la gare centrale et Bonnevoie, les préparatifs sont également en cours aux portes de Luxembourg-ville. La nouvelle N3, qui sera partiellement longée par le tram, vise ainsi à réorganiser la circulation dans le sud de la capitale pour faire la part belle à la mobilité douce.

Longue de deux kilomètres, elle prendra naissance au pied du pont Buchler et longera les rails avant de rejoindre la rue des Scillas - où s'installera prochainement la Croix-Rouge - jusqu'aux abords immédiats de l'A3. Selon le planning des Ponts-et-Chaussées, elle devrait être opérationnelle d'ici 2023.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.