L'ouvrage qui doit passer de 25 à 42 mètres de large entre dans une nouvelle phase de travaux. Fermé à la circulation à compter de ce soir (et pour chaque week-end d'ici au 3 octobre), la moitié de sa structure va être démontée.

Le pont Buchler attaqué par la face Nord

Pas de bus, aucune voiture: voilà le régime qui attend le pont Buchler à compter de ce vendredi soir (22h) jusqu'au lundi 7 septembre (4h du matin). Par contre, l'ouvrage ne devrait guère goûter au repos. En effet, ce temps d'interdiction de circulation va être mis à profit pour installer une grue. Celle nécessaire à la démolition de la structure métallique de la construction dans sa partie Nord. «Le tout sans perturber le trafic ferré des CFL en dessous», assure le responsable des Ponts et Chaussées en charge du suivi des travaux.

Car avant de retirer les trois poutres longitudinales et les traverses métalliques qui ont supporté la chaussée jusqu'à présent, encore fallait-il disposer de l'accord de la Compagnie des chemins de fer luxembourgeoise. A elle de donner son feu vert pour stopper tout mouvement de trains sous la partie de l'ouvrage à démonter progressivement. «Un calendrier que nous avons d'ailleurs entièrement dû revoir en raison des six semaines d'arrêt du chantier pour le confinement.»

5 La partie désormais en chantier (à droite) accueillera la future voie du tram Gare-Cloche d'or notamment. Photo: Ponts & Chaussées

Sur place, à la reprise du chantier, l'adaptation aux nouvelles règles sanitaires s'est faite simplement. Notamment avec des arrivées et départs d'équipes décalées dans le temps, pour que les flux de personnels aient le moins possible à se croiser. Et le temps perdu en raison de l'épidémie de covid a été en partie rattrapé cet été, l'ouvrage étant considéré comme un site prioritaire, les équipes de la société Giorgetti ont été dispensées de congés collectifs.

«N'empêche que le timing des opérations a dû être rectifié, avec toujours comme objectif final de livrer un pont accessible à tous les usagers pour fin 2021», assurent les Ponts & Chaussées. Seule la partie de voirie où passeront les voies du tram reliant la Gare au quartier Cloche d'Or resteront alors à achever.

Plus haut pour les trains

En attendant, cinq weekends durant, le pont va être réservé aux seuls ouvriers. Dans cette nouvelle phase, l'élargissement sera encore plus spectaculaire que pour les travaux précédents côté Sud. Cette fois, il s'agit de gagner les deux tiers de la largeur espérée. Et comme dans la partie entreprise depuis février 2019, le nouveau tronçon remodelé sera non seulement plus ample mais aussi avec une hauteur au-dessus des voies ferrées plus élevée (+ de 9m) pour faciliter le passage de convois de gabarit supérieur à ce qui avait été fait à la dernière rénovation. Celle-ci ne datant pourtant que de 1992.

En orange, l'ensemble des accès inaccessibles entre ce vendredi 22h et lundi 4h. Illustration : Ville de Luxembourg

Prévue pour 650 jours de travail, l'adaptation du pont pour plus d'espaces pour la circulation des bus, du tram et des mobilités douces en général entre donc dans sa phase 2. Mais autour des arches aussi, le travail se poursuit. A l'exemple de la rue d'Alsace où les derniers murets restent à poser et du remblaiement à faire.

Pour les techniciens en charge du chantier, une des satisfactions tient au fait que ce chantier d'importance et au cœur de ville n'a finalement pas engendré tant de problèmes de trafic routier. Actuellement, cela peut s'expliquer (de nombreux salariés restés en télétravail ne fréquentant plus la capitale), mais auparavant déjà le phénomène était remarqué. «Il est vrai qu'avec les travaux de Luxtram d'un côté et ceux entrepris route de Thionville, les automobilistes ont vite compris qu'il leur fallait trouver des parcours alternatifs.» Ou alors devenir usagers des bus, prendre un vélo ou marcher pour circuler... Tant mieux dans ce cas, car c'est bien à cette population que s'adresse l'investissement réalisé. Soit de l'ordre de 25 millions d'euros.

Aux bus et voitures de s'adapter

Pour ce premier des cinq weekends de blocage du pont Jean-Pierre Buchler, les véhicules ne pourront circuler entre la place de la Gare et les voies de sortie et d’accès de la Pénétrante Sud. Seules la rampe d’accès de la route de Thionville vers la rocade de Bonnevoie restera accessible pour le trafic en provenance de Howald et la rampe de sortie de la Pénétrante Sud en provenance du rond-point Gluck vers la route de Thionville en direction de Howald. Le tracé des lignes de bus AVL sera modifié en conséquence :

Ligne 7 : arrêts Léon XIII (quais 3 et 4), Dernier Sol, Gare Centrale et Wallis seront supprimés et remplacés par les arrêts Gare-Rocade.

Ligne 16 : arrêts Gare Centrale (quais 12 et 103) supprimés et remplacés par les arrêts Gare Rocade.

Ligne 21 : arrêts Gare Centrale (quais 12 et 103), Al Avenue quai 2 supprimés et remplacés par les arrêts Gare-Rocade et Wallis quai 4.

