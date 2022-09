La structure doit être soulevée de cinq mètres début octobre avant d'être poussée vers sa position définitive via l'autoroute A3.

Luxembourg 2 min.

Au-dessus de l'autoroute A3

Le pont amené à surplomber l'A3 va bientôt être déplacé

La structure doit être soulevée de cinq mètres début octobre avant d'être poussée vers sa position définitive via l'autoroute A3.

(m. m. avec David THINNES) - Un poids de 5.900 tonnes et une hauteur de 40 mètres au sommet: le pont situé à côté de l'autoroute A3 en direction de Howald ne passe pas inaperçu. Dans quelques semaines, le pont en acier sera soulevé par des engins hydrauliques jusqu'au niveau des appuis du pont et sera poussé vers sa position définitive via l'autoroute A3 de Dudelange.

40 minutes de trajet en plus pour les navetteurs Le glissement de terrain dans le tunnel de Schieburg entraîne d'importantes modifications d'horaires dans le nord. Les navetteurs doivent prévoir des temps de trajet plus longs.

La date de cette opération d'envergure et qui s'annonce spectaculaire est déjà fixée: elle devrait avoir lieu entre le 7 et le 10 octobre. Le journal gratuit «L'Essentiel» évoque également cette date. Interrogée, la société nationale des chemins de fer ne veut pas s'engager sur une date fixe, mais parle d'un week-end début octobre. Sur les réseaux sociaux, la société Metallic Bridges of Belgium, qui a réalisé l'arche nord du pont, évoque quant à elle la date du 8 octobre pour la mise en place du pont. Le long de l'A3, les panneaux annonçant les fermetures sont toutefois déjà visibles.

Long de 200 mètres

Le nouveau pont, de type «bowstring» et d'une longueur de 200 mètres, fait partie du nouveau tronçon que les CFL construisent entre la halte de Howald et la gare de Bettembourg. Ce tronçon sera principalement utilisé par les trains en provenance et à destination de la France - y compris les TGV.

Entre Howald et l'aire de repos de l'autoroute aire de Berchem, il longe directement l'autoroute pour traverser ensuite l'A3 au sud de l'échangeur de Gasperich. Les préparatifs sont déjà en cours depuis mai 2019.



Des véhicules spéciaux soulèveront le pont d'environ cinq mètres et le pousseront jusqu'à sa position définitive. Mais il faudra encore attendre avant qu'un train ne passe sur le pont. La mise en service de la ligne n'est en effet pas prévue avant fin 2026.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.