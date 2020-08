Si à nouveau des ouvriers s’attellent à bien installer les rails du tram sur le pont Adolphe, aucune inquiétude à avoir. Le problème était connu depuis des mois et presque volontairement "organisé".

Le pont Adolphe à allure modérée

Patrick JACQUEMOT Si à nouveau des ouvriers s’attellent à bien installer les rails du tram sur le pont Adolphe, aucune inquiétude à avoir. Le problème était connu depuis des mois et presque volontairement "organisé".

(pj avec Rita Ruppert) Le ministre de la Mobilité l'a assuré, lundi : le tram reliera bien la place de l'Etoile à la gare centrale dès décembre prochain. Et un point crucial de ce nouveau tronçon reste le pont Adolphe qui vient de se voir déshabiller du revêtement autour de ses rails... La faute à un problème de joints de dilatation manquants à l'heure de la pose des voies. Gênant mais... explicable.

En effet, ces pièces assurant le travail du rail indépendamment de la structure minérale du pont avaient été volontairement omises à la pose des premiers rails du tramway. Ces joints auraient dû être installés lors de la rénovation du pont Adolphe, mais il y a eu des retards de livraison. Le trafic des bus devait alors être dévié, sans délai, du viaduc passerelle voisin (Al Bréck) pour passer sur le pont Adolphe, il a été choisi d'installer provisoirement les rails sans forcément l'ensemble des pièces nécessaires à son usage futur.

Les rails sont à nouveau mis à nu, pour l'installation des joints indispensables. Photo : Anouk Antony

Plus facile alors d'installer les voies en acier que de les stocker alors. «Pour des raisons d'organisation, cela avait plus de sens», explique Dany Frank, la porte-parole du ministère de la Mobilité et des Travaux publics.

Le paysage de la capitale ne cesse d'évoluer Si l'économie luxembourgeoise a été mise à mal par la crise sanitaire, les modifications du tissu urbain témoignent des efforts consentis depuis la première phase du déconfinement par le secteur du bâtiment.

Maintenant que les bus roulent à nouveau sur l'Al Bréck, les joints peuvent être installés. Et sur place les équipes techniques ont jusqu'au 1er octobre prochain pour assurer l'installation. Si le délai n'était pas forcément celui envisagé pour le chantier, il ne pénalisera pas la réalisation de la ligne, assure-t-on côté Luxtram.

De plus, le retard de livraison initial ne causera aucun frais supplémentaires pour l'État, car l'administration n'est pas à l'origine de ce problème.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.