Le politicien Marcel Mart n'est plus

Michel THIEL L'ancien ministre de l'Economie est décédé vendredi, à l'âge de 92 ans. Elu DP, le Luxembourgeois avait été un acteur majeur de la politique nationale dans les années 70.

Entre 1969 et 1974, Marcel Mart a occupé les fonctions de ministre de l'Économie, des Petites et Moyennes Entreprises, des Transports, du Tourisme et de l'Énergie. Un mandat tenu dans le gouvernement Werner-Schauss et qu'il allait poursuivre entre 1974 et 1977, cette fois sous le gouvernement Thorn-Vouel-Berg. Né à Esch, le jeune homme avait fait ses études de Droit à Montpellier avant d'épouser le métier d'avocat au Luxembourg, entre 1953 et 1956. Il avait également travaillé comme journaliste pour l'Agence Europe au milieu des années 1950.

De 1960 à 1964, Marcel Mart est recruté pour devenir porte-parole adjoint de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). En 1966, le voilà devenu directeur du bureau d'information de la CECA, à New York. A compter de 1969, il était nommé chef de la division de la Communauté européenne (CE) chargée des relations avec les pays tiers.

Mam Marcel Mart verléisst eis e grousse Staatsmann, dee säi Liewen an den Déngscht vun eisem Land a vun Europa gestallt huet. Hien huet eis Gesellschaft vun haut staark mat gepräägt. Mir sinn a Gedanke bei senger Famill an deene ville Mënschen, déi him no stoungen. XB pic.twitter.com/HjFR1FzYWy — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) November 15, 2019

En 1977, Marcel Mart intégrait la Cour des comptes européenne, qu'il allait présider de 1984 à 1989. Entre 1990 et 1993, le Luxembourgeois a également été greffier et président du conseil d'administration de la Banque générale du Luxembourg ainsi que de la Société des foires internationales de Luxembourg.

Parmi les personnalités politiques actuelles, Martine Hansen, la cheffe de fraction du CSV a été la première à témoigner de sa peine. Suivi par le Premier ministre, Xavier Bettel (DP).



De Marcel Mart ass dout. Hien hot eist Land an och Europa matgepräägt. Besonnesch eng breet opgestallte Wirtschaft an d’Tripartite louchen him um Häerz. Merci fir den Engagement a mäi Bäileed fir Famill a Frënn. — Hansen Martine (@HansenMartine2) November 15, 2019