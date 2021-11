L'agent inculpé pour «coups et blessures volontaires» à la suite des violences constatées lors de la Fête nationale, est toujours en poste. Mais le ministre de la Sécurité intérieure doit statuer sur son sort.

Le policier violent risque la suspension

Patrick JACQUEMOT L'agent inculpé pour «coups et blessures volontaires» à la suite des violences constatées lors de la Fête nationale, est toujours en poste. Mais le ministre de la Sécurité intérieure doit statuer sur son sort.

Les faits incriminés remontent à la nuit des 22-23 juin derniers. Aux alentours du palais grand-ducal, le climat tourne au vinaigre entre un groupe de passants et des policiers chargés d'assurer la tranquillité dans les rues de la capitale. Des coups partent, de part et d'autre, plusieurs agents et quidams sortent blessés de l'affrontement. L'affaire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'inspection générale de la police (IGP) puis la justice ont cherché à déterminer ce qui s'était véritablement passé de suffisamment grave pour occasionner, notamment, de graves blessures au visage d'un homme.

L'IGP fait la police parmi les agents Depuis 2018, l'inspection générale de la police a gagné en indépendance dans ses recherches sur les éventuels dysfonctionnements de la police grand-ducale. En 2020, elle a mené pas loin de 62 enquêtes judiciaires dans ce cadre.

Le 21 octobre dernier, le parquet tranchait ainsi le cas d'un agent. Un fonctionnaire est inculpé pour «coups et blessures volontaires» et contraint de se plier à un contrôle judiciaire. Mais quid de son travail quotidien? Interrogé à ce sujet, le ministère de la Sécurité intérieure a mis longtemps à répondre. Pas un secret d'Etat pourtant, juste une démarche administrative car l'agent mis en cause par la justice risque bien d'être suspendu de son poste en attendant son jugement définitif.

La procédure est en tout cas engagée. En règle générale, les formalités prévoient que le ministre décide de la suspension (du fautif) sur proposition, soit du directeur général de la police, soit de l’inspecteur général de la police. L’agent concerné est informé par écrit par le ministre de son intention et l’agent dispose alors d’un délai de 8 jours pour faire part de ses observations. La décision définitive étant prononcée à l'issue de l'analyse des arguments présentés.

L'Inspection générale de la police en appelle aux témoins Après la mort par balle d'un individu pris en chasse par la police grand-ducale, samedi à Ettelbruck, l'IGP veut faire toute la lumière sur cette interpellation qui a mal tourné.

Dans la présente affaire, c'est l'IGP qui a sollicité Henri Kox (Déi Gréng) pour demander une suspension. Le fonctionnaire de la police grand-ducale a été tenu informé de la démarche. L'homme a bien présenté ses observations dans les délais indiqués, assurent les services du ministère.

Et depuis? Le ministre poursuit son analyse avant de choisir ou non d'appliquer la sanction proposée. Quatre mois après les faits reprochés, la décision n'aura donc pas été prise dans la précipitation... Par contre, sans doute aura-t-elle fait pencher la balance du gouvernement en faveur d'un prochain déploiement de bodycams sur les tenues des agents de terrain. Des caméras individuelles qui auraient, notamment, le mérite de faire un peu plus de transparence sur la réalité d'éventuelles interventions litigieuses.

