Que ce soit pour le bus, le tram, la voiture ou le vélo, il y aura à l'avenir suffisamment de place pour tous au pôle d'échange de la Cloche d'Or. Mais son achèvement est retardé.

Le pôle d'échange de la Cloche d'Or se fait attendre

Jeff WILTZIUS Que ce soit pour le bus, le tram, la voiture ou le vélo, il y aura à l'avenir suffisamment de place pour tous au pôle d'échange de la Cloche d'Or. Mais son achèvement est retardé.

Quand on passe devant le quartier de la Cloche d'Or, situé dans la capitale, en empruntant l'autoroute A6, le nouveau Stade de Luxembourg est facilement reconnaissable avec sa façade blanche en losanges. Mais alors que le stade national de football et de rugby a ouvert ses portes le 9 juillet 2021 - il devait en fait être prêt au printemps 2019 - et que le premier match a eu lieu le 1er septembre contre l'Azerbaïdjan, le parking situé juste en face est encore en construction.

Bienvenue (enfin) au Stade de Luxembourg Du retard, un budget qui gonfle : le chantier du nouvel équipement sportif situé à la Cloche d'Or n'aura pas manqué de rebonds inattendus. Maintenant place au jeu, avec deux matches test le 14 juillet et plus de 1.500 spectateurs attendus.

Ces travaux devaient être achevés en même temps que le stade, mais l'échéance a été repoussée à la mi-2023. Toutefois, ce délai ne pourra pas être entièrement respecté. En effet, l'inflation générale et les problèmes de livraison retardent l'achèvement des travaux.

600 places sont disponibles sur le parking provisoire. Photo: Claude Piscitelli/LW-Archiv

Voici donc la situation actuelle : les navetteurs et les visiteurs du stade disposent d'un parking provisoire, rendu nécessaire par le fait que l'équipement définitif ne sera opérationnel qu'à une date ultérieure. Près de 600 places de stationnement se trouvent sur ce parking. Il n'y a pas de stations de recharge pour les voitures électriques, les dépenses auraient été trop importantes, a déclaré le conseil échevinal lors de l'inauguration en avril 2021.

Les automobilistes peuvent s'y garer gratuitement pendant 24 heures. Lorsque ce parking provisoire ne sera plus nécessaire, la commune construira de nouveaux locaux sur le site pour l'entretien et la réparation de ses quelque 900 véhicules. La solution provisoire a coûté environ 2,39 millions d'euros.

Parkings pour les quartiers environnants

Plus cher (74 millions d'euros), mais aussi beaucoup plus grand, le nouveau parc-relais Cloche d'Or de quatre étages est construit à côté du stade. S'y ajoute un pôle d'échange comprenant une gare routière. Des espaces de détente y sont prévus pour les conducteurs du tram, des lignes de bus AVL et RGTR, ainsi qu'un espace commercial et gastronomique. Le tramway desservira également ce terminus à partir de l'automne 2023.

2 000 voitures peuvent être garées dans le nouveau parking. Plan : Beng Architectes Associés

C'est pourquoi il est prévu d'achever le plus rapidement possible la construction de la route sur les différents tronçons entre les quartiers Bonnevoie et Cloche d'Or, explique Frank Huss du ministère de la Mobilité. Cela permettrait de poser les rails et autres infrastructures et de relier le plus rapidement possible le tram au pôle d'échange. Ces étapes sont prévues en étroite collaboration avec Luxtram.

Le tram circulera jusqu'à Bonnevoie à partir du 11 septembre Le tronçon du tramway entre la gare centrale et Bonnevoie sera mis en service le dimanche 11 septembre. Avant cette inauguration, des tests sont programmés durant l'été : en août, le tram circulera ainsi dans les conditions normales, mais sans voyageurs.

En effet, dès dimanche, le tramway circulera pour la première fois avec des passagers depuis la gare centrale jusqu'au lycée de Bonnevoie. Depuis le mois d'août, des essais en conditions réelles d'exploitation ont été réalisés sur ce tronçon. Deux nouveaux arrêts de tram viennent s'ajouter au réseau du tram en direction du sud: "Leschte Steiwer/Dernier Sol" et "Lycée Bouneweg", un nouveau nœud de transport multimodal. L'étape suivante passera ensuite par ce que l'on appelle pont Ypsilon au-dessus de l'autoroute A3 vers le ban de Gasperich.

Inauguration prévue pour l'automne 2023

D'ici l'automne de l'année prochaine, le parking sera également terminé, indique M. Huss. Le gros œuvre serait presque terminé. Actuellement, les travaux de finition et l'installation des équipements techniques sont en cours.

2 Les bus et le tram s'arrêteront également à l'avenir au nouveau pôle d'échange. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les bus et le tram s'arrêteront également à l'avenir au nouveau pôle d'échange. Photo: Chris Karaba Le gros œuvre est terminé. Photo: Chris Karaba

Une fois le parking terminé, les 9.400 spectateurs du stade (capacité maximale) disposeront d'environ 2.000 places de parking, dont 56 stations de recharge pour voitures électriques. S'y ajoutent une m-box sécurisée pour les vélos, une station de location de vélos Vel'Oh ainsi qu'une zone de stationnement pour les vélos sans abonnement. Aucune place de parking n'est prévue pour les motos ou les scooters.

