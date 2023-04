Le point sur la carte d’assurance maladie européenne

Que vous partiez ou non en vacances, voici comment demander une carte européenne d'assurance maladie pour bénéficier de l'aide médicale de l'État luxembourgeois, mais aussi d'autres pays européens.

Sarita RAO

La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) est une carte gratuite qui vous donne accès à tous les soins de santé fournis par l'État dont vous avez besoin lors d'un séjour temporaire ou en vacances dans 27 pays de l'UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni continue d’ailleurs d'accepter la CEAM pour les soins d'urgence et les ressortissants britanniques vivant au Luxembourg sont également couverts pour ce type de traitement s'ils possèdent une CEAM.

Bien qu'elle ne remplace pas l'assurance voyage, la CEAM vous permet de bénéficier des soins de santé publics dans un autre pays couvert par l'accord.

Qui doit en avoir une?

Toute personne qui part en vacances en dehors de son pays de résidence, qui envisage de travailler à l'étranger, qui franchit régulièrement les frontières ou qui étudie à l'étranger.

La carte est délivrée par la Caisse nationale de santé (CNS) ou l'organisme de sécurité sociale de votre pays de résidence ou de nationalité (selon la caisse à laquelle vous cotisez). Si vous cotisez à la CCSS et avez droit à la couverture de la CNS au Luxembourg, vous aurez également d’office droit à une CEAM du Luxembourg, même en tant que non-résident.

La durée de validité varie selon le pays de délivrance (ainsi que l'aspect de la carte). Dans certains pays, la carte est valable jusqu'à 5 ans, mais au Luxembourg, il se peut que sa durée de validité ne soit que de trois mois et que vous deviez redemander une nouvelle carte.

Chaque membre de la famille doit avoir sa propre carte (les enfants ne sont pas couverts par la carte de leurs parents). Au Luxembourg, votre carte devrait être renouvelée automatiquement (ce qui n'est pas toujours le cas). Si vous ne la recevez pas un mois avant la date d'expiration, vous pouvez vous adresser directement à la CNS pour la renouveler.

La carte comporte généralement votre nom, votre date de naissance, votre numéro d'identification personnel (matricule), le numéro d'identification de l'institution de santé de votre pays (c'est-à-dire la CNS au Luxembourg), ainsi qu'une date d'expiration.

Les informations médicales telles que votre groupe sanguin ou vos antécédents médicaux ne figurent pas sur la carte.

Qu'est-ce qui est couvert?

La couverture des traitements et les coûts varient d'un pays à l'autre. Au Royaume-Uni, la carte européenne d'assurance maladie est remplacée par la carte internationale d'assurance maladie.

La couverture est généralement accordée soit au maximum de ce que le prestataire national de soins de santé de votre pays vous rembourserait, soit au maximum de ce que le pays dans lequel vous recevez un traitement médical vous rembourserait (le plus élevé des deux).

La Suisse fait exception à cette règle. La couverture n'étant pas toujours gratuite, vérifiez ce que vous pourriez avoir à payer dans le pays que vous envisagez de visiter.

Les soins hospitaliers qui impliquent au moins une nuitée nécessitent une autorisation préalable du Luxembourg pour être pris en charge. Vous devez soumettre une demande de transfert par un médecin spécialiste et la CNS vous délivrera un formulaire S2 qui garantit la prise en charge des soins ou traitements planifiés selon les taux et tarifs en vigueur dans ce pays.

Alternativement, la CNS vous délivrera une lettre de prise en charge qui vous indiquera les soins autorisés et que les factures seront remboursées aux tarifs luxembourgeois.

Si vous avez besoin d'un traitement ambulatoire auprès d'un médecin, d'un kinésithérapeute, d'un centre de soins de santé ou d'une clinique d'un hôpital, vous n'avez pas besoin d'une autorisation préalable de la CNS. Vous devrez payer l'intégralité du coût du traitement et demander un remboursement à la CNS, qui vous sera accordé selon les conditions et les tarifs en vigueur si vous aviez reçu le traitement au Luxembourg.

Il convient de noter que si le traitement dont vous avez besoin est hautement spécialisé et nécessite une infrastructure ou un équipement médical coûteux, vous devrez obtenir une autorisation. Étant donné que les traitements hospitaliers et non hospitaliers ne sont pas clairement classés par l'UE, en cas de doute, demandez une autorisation avant le traitement.

La CEAM vous couvrira également pour les traitements médicaux chroniques si vous souffrez d'une maladie existante telle que le diabète ou l'asthme, ainsi que pour tous les soins de grossesse nécessaires.

La CEAM me couvre-t-elle pour tous les problèmes de voyage et de santé?

Non, ce n'est pas la même chose qu'une assurance voyage et santé. La CEAM ne couvre pas les frais suivants:

les soins de santé privés,

les vols de retour en cas de rapatriement,

les objets volés ou perdus pendant les vacances,

Toute personne souhaitant recevoir un traitement régulier ou planifié dans le pays européen de son choix (opérations planifiées, soins dentaires).

Toutefois, vous êtes couvert si vous souffrez d'une maladie préexistante telle que le diabète, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'une maladie chronique nécessitant un traitement régulier, telle qu'une dialyse.

Ressortissants de pays non-membres de l'UE vivant en Europe

Si vous êtes originaire d'un pays non-membre de l'UE mais que vous résidez légalement au Luxembourg et que vous payez la sécurité sociale, vous avez droit à une CEAM, mais celle-ci ne sera pas applicable au Danemark, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni.

Demander la CEAM au Luxembourg

Vous pouvez commander votre carte ici, elle sera également votre carte de sécurité sociale (vous devez donc saisir votre numéro de sécurité sociale). Assurez-vous que votre adresse officielle est correcte, car la carte y sera envoyée par la poste. La carte sera valable pour une période limitée et la date d'expiration sera clairement indiquée dessus.

Les renouvellements doivent logiquement avoir lieu automatiquement quelques mois avant la date d'expiration, mais si vous ne recevez pas de nouvelle carte, vous devez demander un renouvellement au moins trois semaines avant la date d'expiration auprès de la CNS.

Si vous prévoyez dans ce laps de temps un voyage ou des vacances à court terme (moins de trois semaines), vous pouvez demander un certificat provisoire de remplacement (valable 3 mois à compter de la date de délivrance) via MyGuichet.

Vous trouverez également d'autres d'informations sur la CEAM sur MyGuichet.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times.(Traduction: Megane Kambala)

