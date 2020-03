Les sept éoliennes inaugurées ce mardi à la frontière belgo-luxembourgeoise suffisent à «nourrir» en énergie 30.000 personnes. Un record. L'électricité produite au Luxembourg grâce à la force du vent atteindra près de 314 GWh en 2020. Ce que consomment environ 170.000 personnes !

Luxembourg 2 min.

Le plus puissant parc éolien du pays tourne à Wincrange

Maurice FICK Les sept éoliennes inaugurées ce mardi à la frontière belgo-luxembourgeoise suffisent à «nourrir» en énergie 30.000 personnes. Un record. L'électricité produite au Luxembourg grâce à la force du vent atteindra près de 314 GWh en 2020. Ce que consomment environ 170.000 personnes !

Le gouvernement DP-LSAP-Déi Gréng veut que, dès cette année, 11% de toute la consommation énergétique du pays proviennent des énergies renouvelables. En plus du rachat de cette énergie verte à la Lituanie et à l'Estonie, deux pays en avance sur leurs objectifs, le Luxembourg cultive son propre champ éolien pour y parvenir.

L'éolienne géante qui en effacera quatre petites Malgré les tempêtes de ce mois de février, les travaux de construction de l'infrastructure qui culminera à 206 mètres, avancent bon train entre Mompach et Herborn, à la pointe Est du pays. Au printemps, elle remplacera quatre plus petits modèles d'une autre époque.

A l'image du parc en construction entre Mompach et Herborn, à la pointe Est du Grand-Duché. Même si ses proportions se rapprochent de l'éolienne la plus puissante jamais construite, la nouvelle infrastructure de 3,2 mégawatts produira 7,5 millions de kilowatts par an. L'équivalent de la consommation annuelle de 2.100 foyers.

Un projet «modeste» au vu du nouveau parc éolien de Wincrange inauguré ce mardi 3 mars de l'autre côté du pays. Ses sept éoliennes (3,3 mégawatts chacune) forment désormais un parc avec une puissance totale de 23,1 mégawatts, soit le plus puissant parc éolien au Luxembourg.

Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Énergie en compagnie de Claude Boever, directeur de la société PW34 SARL (à gauche) et de Marcel Thommes, bourgmestre de Wincrange. Photo: MEA

Il est en capacité d'alimenter environ 30.000 personnes. Avec son potentiel de production d'environ 53 GWh par an, il couvre «à environ 20% de l'énergie produite par éoliennes au Luxembourg en 2018 (255 GWh)», relève le ministère de l'Energie.



Un «bond en avant»

Sur place ce mardi, Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Énergie, a fait le point sur le progrès du pays dans le développement de l'éolien. Son message: le Luxembourg a fait «un bond en avant». Une croissance entamée voilà dix ans mais qui s'est accentuée au cours des quatre dernières années.

«L'électricité produite par éoliennes a augmenté de 418% durant la dernière décennie (2008-2018, de 61 à 255 GWh) et fait un véritable saut en avant depuis 2016», note le ministère.

Le Luxembourg dépasse déjà à ce stade son objectif pour 2020 en matière de production d'électricité à partir de l’énergie éolienne qui était de 239 GWh.

Les efforts produits ces dernières années et tous les projets éoliens «en cours d'autorisation mettent le Luxembourg sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs pour les années 2025 et 2030» en matière de production d'électricité à partir de l'éolien. Pour 2025, le pays veut produire 382 GWh et pour 2030, il cherchera à atteindre les 674 GWh.