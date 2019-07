L’ambition de la société Loisirama est de développer, au sud de Metz, 15.000 m2 dédiés aussi bien aux activités de divertissement qu’artistiques ou pédagogiques. Le tout en indoor pour accueillir en toute saison les amateurs de jeux, détente et création.

Le plus grand pole de loisirs de France se crée à Metz

Patrick JACQUEMOT L’ambition de la société Loisirama est de développer, au sud de Metz, 15.000 m2 dédiés aussi bien aux activités de divertissement qu’artistiques ou pédagogiques. Le tout en indoor pour accueillir en toute saison les amateurs de jeux, détente et création.

Décidément, les poles de loisirs fleurissent autour du Luxembourg. Après le projet belge du Parc de Sterpenich (au cœur de la zone incluant Ikea et Décathlon), voilà que l’idée germe en Moselle. À Montigny-les-Metz, précisément en lieu et place d’un ancien bâtiment circulaire ayant abrité les magasins Atlas et Fly jusqu’en 2014.

Le projet baptisé « La Rotonde », porté par le bailleur Loisirama, pourrait à terme constituer la plus grande zone de loisirs indoor de France. Sur 15.000 m2, le promoteur souhaite attirer une quinzaine d’activités. Des cellules qui seraient réparties sur les trois niveaux des vastes locaux.

Un nouveau parc d'attraction aux portes du Luxembourg? Propriétaire du Holiday Park en Allemagne et du Plopsaland sur la côte belge, le groupe Plopsa envisage de créer un parc de loisirs indoor dans la zone d'activité belge de Sterpenich.

Mur d’escalade de 15m de haut, «Fury Rooms» (où l’on peut tout détruire dans une pièce), animation type Fort Boyard, golf virtuel font partie des premiers éléments annoncés. Il faudra ajouter à cette liste bars, restaurants, des espaces dédiés au bien-être et, certainement aussi, une crèche ou garderie.

Dans l’idée du bailleur, «La Rotonde» sera aussi capable d’accueillir des espaces de création artistique, voire des espaces de coworking. La commercialisation se poursuit en ce sens.

Installé non loin de l’A31, le futur pole de loisirs lorrain entend attirer à lui une partie du public habitué à se rendre sur la zone d’Amnéville. Après avoir servi à son origine de hangar SNCF puis d’enseignes commerciales, le bâtiment datant de 1944 va d’abord subir un relooking complet.