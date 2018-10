Afin de préparer le service hivernal pour la saison 2018/2019, l’Administration des ponts et chaussées procède à un test à sec de type «salage préventif» durant la semaine de la Toussaint.

Le plein de sel sur les routes du pays

Afin de préparer le service hivernal pour la saison 2018/2019, l’Administration des ponts et chaussées procède à un test à sec de type «salage préventif» durant la semaine de la Toussaint.

Ces «essais à sec» seront effectués par le service des autoroutes et chaque service régional entre le 29 octobre et le 9 novembre, entre 3 et 6 heures du matin, avant le trafic de pointe matinal.

Toutes les unités engagées dans les opérations de déblayage et de saupoudrage du réseau routier étatique sont concernées par ces essais.

L’objectif consiste à vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements, notamment des installations, des véhicules et des épandeuses ainsi que le déroulement correct des différentes procédures de déclenchement et des tournées de salage. Il s’agit aussi de familiariser les nouveaux collaborateurs au déroulement d’une intervention de salage. Cette préparation adéquate permettra de détecter d’éventuels problèmes techniques et fonctionnels.

Il est à noter qu’en cas de chaussée sèche, un minimum de sel (5 grammes par mètre carré) sera épandu sur une distance maximale de 5 kilomètres seulement d’une tournée complète. L’essai se fera sans chasse-neige. En cas de risque de verglas, le salage se fera avec le grammage en sel approprié.