Patrimoine forestier

Le plan du Luxembourg pour sauver ses forêts

La nature luxembourgeoise est dans un état inquiétant. Outre le fait que deux tiers des habitats naturels au Luxembourg soient menacés, tout comme la biodiversité, les forêts se portent également très mal. Selon le dernier inventaire phytosanitaire de 2021, 51,3% des arbres, toutes essences confondues, ont été nettement voire fortement endommagés ou étaient des arbres morts. Un tiers étaient légèrement endommagés. Et seulement 16% des arbres étaient sains.

Un constat alarmant au regard du fait que les forêts couvrent tout de même un tiers du territoire luxembourgeoise. La faute à qui ou plutôt à quoi? Des températures estivales extrêmes et des périodes de sécheresse de plus en plus longues. De plus, rappelons que la forêt doit faire face à des pénuries d'eau et à la multiplication des parasites, qui l'affaiblissent.

Déjà des mesures

Pour protéger son patrimoine forestier et pour renforcer sa résilience face au dérèglement climatique, le gouvernement luxembourgeois a mis en place plusieurs mesures, dont notamment le programme «Klimabonus». Celui-ci valorise ainsi par une prime la mise en œuvre d'une sylviculture proche de la nature. En 2021, 299 dossiers ont été traités pour une surface d'environ 5.000 hectares dont 3.000 en zone protégée. «Plus de 20% des propriétaires éligibles ont déjà adhéré au principe», ajoute le gouvernement.

Ce mercredi, le ministère de l'Environnement a cette fois-ci présenté à Perlé/Rambrouch une nouvelle arme afin de sauver les forêts les forêts luxembourgeoises: un «travailloscope». Concrètement, il s'agit d'un outil pédagogique pour des travaux forestiers dans les jeunes peuplements. «Il s'agit d'un terrain d'exercice en forêt où, sur des stations définies, un certain nombre de troncs d'arbres (du stade de semis à perchis) ont été inventoriés, qualifiés et décrits en détail. Les participants au cours doivent apprendre à prendre des décisions relatives aux interventions forestières nécessaires, dans le but de cultiver une forêt mixte structurée en utilisant au maximum la dynamique naturelle de l'écosystème», détaille le ministère.

Pour les étudiants et les professionnels

En d'autres termes, ce projet vise à renforcer la résilience de nos écosystèmes forestiers. «En effet, la mise en œuvre de concepts sylvicoles résilients nécessite des gestionnaires avertis et formés. Afin d'initier les gestionnaires – tant publics que privés – aux nouvelles techniques, des formations sont indispensables».

Ce «travailloscope», qui s'adresse tant aux professionnels qu'aux étudiants en foresterie, permettra ainsi d'orienter les interventions sylvicoles dès le stade des jeunes peuplements forestiers dans le sens d'une gestion durable et répondre aux enjeux qui pourraient se dresser dans un futur proche, une sorte de boîte à outils évolutive en quelque sorte.

Mais ce n'est pas tout, le projet de loi va également rendre obligatoire l'utilisation du fichier écologique des essences afin de garantir qu'au moins 50% des essences mises en place soient adaptées à la station, une condition essentielle de résilience.Depuis 2018, le gouvernement a mis en place des nouvelles mesures incitatives sous forme de subventions.



