Malgré des engagements politiques contraires, les pistes cyclables et les chemins piétonniers autour du Glacis restent inaccessibles.

Des pistes cyclables ne mènent nulle part

Le plan de circulation autour de la Schueberfouer génère des conflits

Frank WEYRICH Malgré des engagements politiques contraires, les pistes cyclables et les chemins piétonniers autour du Glacis restent inaccessibles.

La rengaine est la même tous les ans, serait-on tenté d'écrire, lorsqu'il s'agit de la Fouer et de la piste cyclable et piétonne autour du Glacis. Le conseiller communal François Benoy (Déi Gréng) a déjà demandé à plusieurs reprises aux échevins comment ils comptaient laisser leurs voies libres aux cyclistes pendant des événements comme la Fouer ou le marché de Noël. Ce printemps encore, il a voulu savoir ce qu'il en serait de l'accessibilité de la piste cyclable entre le théâtre et la Place de l'Etoile pendant la Schueberfouer de cette année.

En tant qu'échevin responsable de la mobilité, Patrick Goldschmidt (DP) s'était clairement positionné sur cette question lors de la réunion du conseil communal du 28 mars : «Je peux vous garantir que nous n'empiéterons pas sur la piste cyclable cette année».

Une promesse qui ne sera pas tenue

La Schueberfouer tout juste de débuter et la situation réelle sur place est bien différente de ce qu'elle semblait être en mars. En commençant par l'arrêt de tram «Theater», le marquage de la chaussée se trouve sous les rails des montagnes russes «Wild Mouse». Plus loin, la piste cyclable indiquée est barrée par une clôture sur laquelle on peut voir le logo de la ville et «Ville de Luxembourg» sur fond bleu. La seule possibilité de continuer ici est de passer par l'arrêt de tram ou de marcher.

Dans le virage vers l'Allée Schaffer, c'est tout simplement la fin, du moins réglementairement. Le panneau de signalisation bleu qui indique le passage piéton est tout simplement barré d'une croix orange. Le passage au-dessus des rails du tram est également bloqué au même endroit par des barrières. Le fait que le chemin indiqué s'arrête à cet endroit coïncide avec la suite du parcours le long de l'Allée Schaeffer. Ici, les échoppes se succèdent et bloquent parfois complètement le chemin.

Au croisement avec la rue de la Faïencerie, un stand se trouve au milieu du chemin. Lors de la visite sur place du Luxemburger Wort, une voiture de service du service de circulation de la ville était même garée en travers de la piste cyclable. De facto, il n'y a pas de piste cyclable dans l'Allée Schaeffer pendant la Schueberfouer. Il y a donc un grand écart entre la promesse de l'échevin Patrick Goldschmidt et la réalité.

Un malentendu et une interprétation

Goldschmidt, qui se trouvait à l'étranger au moment où le Luxemburger Wort l'a interrogé à ce sujet, a pris position par écrit : «Je n'ai jamais compris cela de cette manière et, dans ce cas, je n'ai pas interprété correctement la question de Monsieur Benoy et je n'y ai pas bien répondu», précise-t-il avant de poursuivre: «L'ampleur des travaux pendant la Schueberfouer est fixe pour notre service de circulation, ce que Monsieur Benoy sait d'ailleurs aussi. Dans ma déclaration, il s'agissait de la partie supérieure derrière l'arrêt du tram, où nous avions pris plus de place l'année dernière. Le fait que le long de l'Allée Schaeffer, les vélos circulent sur la route en même temps que le trafic motorisé était clair depuis le début. Ici aussi, le tram doit renoncer à une voie».

ProVelo dénonce de mauvaises priorités

Jo Klein est planificateur des transports à l'initiative cycliste ProVelo et ne peut que secouer la tête face à la situation au Glacis: «Ce sont à nouveau les mêmes signes que nous voyons toujours de la part de l'échevinage actuel. Cela témoigne d'un manque de respect effrayant envers les piétons et les cyclistes», constate Jo Klein. Dans ce contexte, il parle également d'un reflet de l'action politique, où la mobilité douce n'est pas une priorité. «Imaginez un instant que l'on ferme simplement une voie de circulation aux voitures», fait-il remarquer. Quoi qu'il en soit, les piétons et les cyclistes devront également renoncer à des voies séparées pendant la Fouer de cette année.

