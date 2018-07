De fortes chaleurs sont prévues toute la semaine sur le Grand-Duché. Conséquences: limitation de vitesse sur les autoroutes, dégradation de la qualité de l'air et mise en place du plan canicule par le gouvernement, afin de venir en aide aux populations à risque.

Luxembourg 2 min.

Le plan canicule est activé au Luxembourg

De fortes chaleurs sont prévues toute la semaine sur le Grand-Duché. Conséquences: limitation de vitesse sur les autoroutes, dégradation de la qualité de l'air et mise en place du plan canicule par le gouvernement, afin de venir en aide aux populations à risque.

(JV) - Face aux fortes chaleurs, le ministère de la Santé a mis en place le plan canicule 2018, en collaboration avec la Croix-Rouge luxembourgeoise et la COPAS.

Ce dernier inclut plusieurs mesures visant à rendre la canicule plus supportable pour les populations à risque. Des visites par un service d’aide et de soins à domicile sont prévues chez les personnes âgées, à autonomie réduite et contacts sociaux limités, afin de leur fournir une aide à l’hydratation.

Le plan propose également aux personnes de 75 ans ou plus, vivant seules (ou avec une personne non valide), à autonomie limitée, peu entourées et sans aide de la part de l’assurance-dépendance, de s’inscrire ou de se faire inscrire pour bénéficier de visites de surveillance et d’aide à l’hydratation lorsque les fortes chaleurs s'abattent sur le pays.

Recommandations lors d’une vague de grande chaleur

Le ministère de la Santé a communiqué plusieurs conseils à suivre pour mieux supporter la chaleur en période de canicule, notamment à l'intention des personnes fragiles et de leurs proches:

Si vous avez dans votre entourage une personne âgée ou malade qui vit seule, il sera important d’aller quotidiennement chez elle, pour notamment vérifier qu’elle dispose de suffisamment d’eau minérale et qu’elle en consomme assez.

Assurez-vous qu'elle consomme au moins 1,5 litre d’eau minérale ou d’eau gazeuse par jour.



Veillez à ce qu’elle passe plusieurs heures par jour dans des endroits frais ou à l’ombre.



Fermez les fenêtres, et volets des fenêtres exposées au soleil, pendant la journée.



Assurez-vous qu'elle prend régulièrement des douches ou bains partiels rafraîchissants.



Les autoroutes sont désormais limitées à 90 km/h

Le mercure grimpe ce mercredi 25 juillet: selon Meteolux, les températures maximales, de 13h à 18h, se hisseront jusqu'à 33°C dans la moitié sud du pays, où le taux d'ozone dans l'air risque de dépasser le seuil européen d’information, avec 180 microgrammes prévus par mètre cube d'air.

En conséquence de la concentration d'ozone dans l'air, la vitesse limite des autoroutes du Grand-Duché a temporairement été abaissée à 90km/h.

Les journées de jeudi et vendredi, selon les prévisions actuelles, ne verront pas les températures redescendre. Une accalmie devrait cependant survenir ce week-end, puisque la chaleur devrait se contenter d'atteindre 26 à 28 degrés samedi et dimanche.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.