Le plaisir à la plage...

Kim SIMMER Sable, plage, soleil : pas besoin d'aller loin pour cela cette année, car au Luxembourg aussi, il y a des possibilités de se sentir en vacances.

Le souffle frais d'une brise marine, la sensation de frisson dès le décollage de l'avion de vacances ou tout simplement sentir le sable chaud entre les orteils. Vous pensez déjà aux vacances d'été ? Si oui, alors ces six conseils vous plairont. Car au Luxembourg aussi, la «beachlife» existe. La rédaction locale s'est mise à la recherche des plages qui vous conviennent.

1. Surfer comme un pro

Surfer comme un pro, tout en sirotant des cocktails et en se relaxant sur les chaises longues. Au milieu du parking au centre de Bertrange, près de la pharmacie et de la boucherie, une expérience de plaisirs aquatiques est proposée pour les petits et les grands.

Ceux qui ont suffisamment surfé peuvent s'y reposer. Photo: Chris Karaba

«Surf in Town» permet à tous les enfants à partir de six ans de prendre une planche et de montrer leurs talents sur la rampe d'eau. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Les rendez-vous pour les sports nautiques sont pris sur place.

Les enfants qui ont encore un peu peur de l'eau n'ont pas été oubliés. Un petit château gonflable a été construit pour eux ou ils peuvent s'amuser dans le sable sur la grande aire de jeux. Au bar de la plage, profitez des boissons non alcoolisées, des cocktails et d'une bière rafraîchissante. Ce jus d'orge particulier n'est proposé qu'à Bertrange. Le Beach Club Bertrange ouvre tous les jours - jusqu'au 31 juillet - de 11 heures à 21 heures.

2. L'ambiance plage dans la capitale

Du sable à perte de vue, des décorations colorées et des palmiers vous rapprochent un peu plus de l'ambiance estivale en plein cœur de la capitale. La plage se trouve sur la place du Théâtre, un grand bac à sable a été aménagé sur une surface de 350 mètres carrés. Au milieu, on découvre des chaises longues aux couleurs de l'arc-en-ciel ainsi que des bacs à plantes colorés. Les petites guirlandes lumineuses et les drapeaux qui s'étendent sur toute la surface sont un must pour se sentir vraiment en été.



La plage du Théâtre, ici en été 2019, offre une ambiance de plage au centre-ville. Photo: Guy Jallay

Pour ceux que la chaleur dérange, ils peuvent s'installer confortablement sous les parasols ou se rafraîchir dans les deux bars. Un terrain de pétanque a également été aménagé. Un parking se trouve sous la place du Théâtre. Ceux qui le souhaitent peuvent s'y asseoir sur le sable tous les jours jusqu'au 11 septembre de 11h à 22h.

3. La piscine à Hesperange

Le Beach Club de Hesperange offre aux petits et aux grands tout ce qu'ils peuvent désirer. C'est un petit paradis qui vous fait oublier le quotidien. Le Beach Club est divisé en quatre zones : un restaurant, une plage, une zone de repos et une piscine.

Un restaurant est également disponible à côté de la piscine. Photo: Commune de Hesperange

La piscine procurera à chacun un immense plaisir. Les parents auront l'occasion de s'asseoir au bord du bassin et de regarder leurs enfants barboter dans l'eau. Si cela ne vous suffit pas, vous pourrez vous promener dans le beau parc communal au cours de la soirée, observer les poissons dans les étangs et profiter du calme.

4. Ambiance de fête dans la métropole de la Minette

Il est indispensable de se rendre une fois par an au Wicki Beach à Esch/Belval. Du sable a été posé sur une surface de 1.500 mètres carrés. De nombreux DJ's, des soirées à thème tout au long de l'été et bien d'autres choses encore ne se trouvent qu'ici.

Cette plage se trouve dans le sud du Luxembourg. Photo: Facebook/Wicki Beach

Le club propose des chaises longues et une tente au cas où il ferait trop chaud, un bar où l'on peut boire sa boisson préférée et une petite piscine pour se rafraîchir. Il n'est pas étonnant qu'il s'agisse d'une des plages les plus populaires pour les jeunes et les moins jeunes. Boire des cocktails, regarder les couchers de soleil depuis les chaises longues ou danser au son de la musique d'Ibiza. Tout est possible ici.

Si quelqu'un est intéressé par les événements, il peut les suivre sur leur page Facebook. Le Beachclub est ouvert du vendredi au dimanche de 17h à 23h45.

5. Très proche de l'été à Diekirch

Pour ceux qui souhaitent essayer quelque chose de nouveau, Diekirch Plage est l'endroit idéal. Plus de 500 tonnes de sable permettent de se sentir vraiment à la plage. Cette année, la commune propose en outre deux terrains de beach-volley, un terrain de mini-foot et une tente gonflable.

Un lounge-bar a également été installé pour se rafraîchir avec des boissons et différentes sortes de glaces. La piscine attire l'attention quand il fait jusqu'à 30 degrés le dimanche. L'entrée est gratuite. Jusqu'au 21 août, la plage de Diekirch reste ouverte tous les jours de 14h à 19h30.

6. La Beachdref et l'été

Jusqu'au 15 août, vous avez la possibilité de passer une journée formidable à la Beachdref de Buschdorf, de 14 heures à 21 heures. Pour ceux qui ne savent pas exactement où cela se trouve ou comment s'y rendre, l'association a mis en place un plan avec des lignes de bus. Ceux-ci circulent tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 14 heures jusqu'à 21 heures.

L'ambiance de la plage à Buschdorf, ici en 2018. Photo: Pierre Matgé/LW-Archiv

Sur une petite surface, la plage Beachdref offre tout ce que l'on peut imaginer pour l'été. On peut s'installer confortablement sur des chaises longues avec un grand parasol si l'on a envie de se détendre un peu.

Les enfants qui aiment aller dans l'eau peuvent danser dans la piscine avec le DJ au son de la musique. On ne mourra pas de soif non plus. Le club dispose d'un petit stand qui vend des boissons, des grillades, des fruits et des glaces.

