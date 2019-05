Le Partei fir Integral Demokratie (PID) a mis fin lundi à l'accord de coopération conclu avec le parti Piraten lors de la campagne des élections législatives de 2018. La formation politique se plaint d'avoir été exclue des processus de décision avant le scrutin européen du 26 mai dernier.

Le PID rompt avec les Pirates

Au lendemain des élections européennes, le Partei fir Integral Demokratie (PID) a rompu lundi avec le parti Piraten. Dans son communiqué de presse, le comité du mouvement politique explique qu’il «a décidé de se séparer du parti pirate après les élections européennes, car celui-ci ne tient pas compte de la philosophie du PID». L’instance se plaint également d'avoir été écartée des processus de décision, avant le scrutin du 26 mai dernier.

Groupe technique avec l'ADR

Sven Clement, l'ancien président de Piraten et député nouvellement élu a déclaré au Luxemburger Wort que le PID avait été invité à toutes les réunions entre les deux formations, mais que ce dernier ne s'y était pas présenté. Contrairement aux affirmations du PID, Sven Clement a ajouté que des contacts avaient eu lieu entre les deux partis ces deux derniers jours.

Le PID et les Pirates s’étaient associés en 2018, en vue des élections législatives et européennes. Après son entrée en novembre à la Chambre des députés, Piraten avait formé un groupe technique avec l’ADR, offrant ainsi aux deux partis des avantages financiers et un poids politique accrus.

Contrairement aux législatives, PID et Piraten n'ont pas créé la surprise aux élections européennes de dimanche dernier, obtenant 7,70% des suffrages, un résultat qui les prive de siège au Parlement européen.

Texte: Michèle Gantenbein. Traduction et adaptation: Marc Auxenfants