La ministre de la Santé a fait, ce jeudi, le point sur la situation sanitaire liée au coronavirus. La moyenne d'âge des personnes infectées se situe à 46 ans alors que les quatre personnes décédées à ce stade avaient toutes plus de 80 ans.

Le pic d'infections attendu «dans les deux semaines»

La courbe illustrant les infections au covid-19 ne cesse de progresser à un rythme soutenu, environ +50% chaque jour. La ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), n'a pas voulu dévoiler le scénario envisagé par le gouvernement, mais a assuré que «le pic d'infections sera atteint d'ici deux semaines». Elle a également rappelé que «les mesures prises ces derniers jours visent précisément à infléchir cette tendance».

A ce jour, le pays compte 335 infections alors que quatre personnes «toutes âgées de plus de 80 ans» sont décédées. Elles présentaient toutes une autre pathologie. A l'heure actuelle, 14 patients sont hospitalisés dont quatre se trouvent «dans un état critique». Le Luxembourg semble effectuer beaucoup de tests, 750 pour la seule journée de mercredi. A mettre en relation avec les 2.000 tests effectués le même jour en France.

Les trois maisons médicales du pays désormais entièrement dédiées au coronavirus, rencontrent «beaucoup de succès», a assuré la ministre qui a rappelé qu'«il ne faut pas s'y rendre directement, mais d'abord appeler son médecin de famille qui avisera». Les structures sont ouvertes entre 8h et 16h, et à partir de samedi elle fermeront à 20h. Des capacités supplémentaires sont en train d'être mises en place dans le nord et l'est du pays et devraient voir le jour d'ici lundi.

La téléconsultation médicale passe au premier plan avec, en soutien, la mise en place d'une plateforme internet, qui se veut être «la plus efficiente possible». Les quelque 3.000 médecins connectés pourront facilement transmettre des certificats et des ordonnances.

