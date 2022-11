Horácio Santos affirme que la famille n'a toujours pas reçu d'informations de la part des autorités, plus d'un mois après la découverte du corps. Le consulat du Portugal au Luxembourg déclare qu'il n'a "rien à commenter".

Corps découvert à Mont-Saint-Martin

Le père de Diana se sent impuissant

Plus d'un mois et demi après la découverte du corps de Diana Santos à Mont-Saint-Martin, la famille de la victime ne sait toujours pas quand la dépouille mortelle sera envoyée au Portugal afin qu'elle puisse organiser les funérailles.

Selon Contacto, le corps se trouve déjà au Luxembourg, pour être soumis à une nouvelle autopsie, après avoir été transporté depuis Nancy, où les premiers examens médico-légaux ont été effectués. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera transféré au Portugal.

Cependant, la famille n'a pas encore reçu d'informations sur la date du transfert. Le père de Diana a tenté d'obtenir des éclaircissements auprès du consul honoraire du Luxembourg à Porto, António Oliveira. «Il m'a dit que le corps serait transféré à Porto. Mais ils ne m'ont rien dit d'autre, ni quand cela se produira», explique Horácio Santos à Contacto.

Désespéré, le père de Diana dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire d'autre pour faire rapatrier le corps de sa fille. «Je n'ai que la garantie du consulat de Porto que le corps sera bien transporté. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout est très calme. J'attends d'entendre quelque chose et personne ne dit rien. Je ne sais même pas si la police a rendu le corps ou si la seconde autopsie a été réalisée. Je ne sais rien, je ne peux rien faire d'autre.»



Ils ont informé la mère un mois plus tard

Horácio affirme également que la mère et le frère de Diana n'ont pas non plus été contactés à ce sujet. «Seuls deux agents de la police judiciaire se sont rendus au domicile de la mère, près d'un mois plus tard, pour l'informer de la mort de Diana. C'est regrettable. Je ne trouve pas cela normal qu'ils n'aient rien dit sur le rapatriement du corps», déplore-t-il.

Jusqu'à présent, la seule instance qui a donné des informations au père était le consul du Luxembourg à Porto. «C'est celui qui bouge le plus. Lundi, on m'a dit que l'affaire était suivie par le consulat général du Portugal à Luxembourg. C'est la seule information dont je dispose», souffle-t-il.

Interrogé par Contacto, le consul général Jorge Cruz s'est contenté de répondre : «Je n'ai rien à commenter». Le ministère public luxembourgeois a quant à lui répondu que «l'enquête est en cours» et qu'il n'a «aucune autre information à partager pour le moment».

Le père de Diana critique également le fait que les autorités luxembourgeoises et portugaises ne restent pas en contact avec la famille. «Nous sommes inquiets, nous essayons de faire bouger les choses, mais nous n'avons aucune réponse de qui que ce soit. J'espère que tout va s'arranger, mais personne ne me dit rien. Nous sommes déjà fatigués de tout cela», explique-t-il, rappelant qu'il n'y avait même pas de soutien psychologique. «Cela n'existe qu'en théorie, pas en pratique...»



Qui était Diana Santos ?

Diana Isabel Gomes dos Santos est née le 17 octobre 1981, à Porto. Elle avait 40 ans. Elle a grandi dans le quartier de São João de Deus, dans la paroisse de Campanhã. Elle a émigré en Andorre alors qu'elle avait un peu plus de 20 ans.

Selon son père, elle a toujours travaillé comme serveuse ou en cuisine. Elle laisse un fils de 22 ans, Francisco, qui a été élevé par sa grand-mère à Vila do Conde. Toute la famille est au Portugal. Diana y allait en vacances presque chaque année.

