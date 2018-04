La plus importante fête religieuse du Luxembourg débute ce week-end dans la capitale: 90.000 pèlerins de toute la Grande Région y sont attendus jusqu'au 6 mai.

Luxembourg 4 2 min.

Le pèlerinage de l'Octave débute ce samedi à Luxembourg

La plus importante fête religieuse du Luxembourg débute ce week-end dans la capitale: 90.000 pèlerins de toute la Grande Région y sont attendus jusqu'au 6 mai.

(ChB) - Si l'ouverture solennelle a lieu ce samedi à 16 heures, les festivités du pèlerinage de l'Octave 2018 débutent dès vendredi soir avec le vernissage de l'exposition "Pape Jean-­Paul II: l'homme et la culture" à la cathédrale Notre-­Dame de Luxembourg à 18h30.

Daniel Graul Francis Verquin

A 20 heures, le Frère Delhougne, coordinateur de la traduction liturgique de la Bible en langue française, donnera une conférence au sujet de la nouvelle traduction du Notre Père.

Consultez le programme complet de l'Octave 2018 en français en PDF



La journée de samedi marque le début officiel de l'Octave, ce pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de Luxembourg, qui attire chaque année près de 90.000 visiteurs dans la capitale.

Célébrée depuis 1666, il s'agit de la fête religieuse la plus importante du pays.

Cette année, le thème de l'Octave est "Beschenkt vum Papp am Himmel – Aimés de Dieu le Père". Le prédicateur s'appelle Daniel Graul et a 37 ans.

Prêtre pendant cinq ans au sein de la paroisse de Schengen-Wellenstein, il a rejoint la paroisse Dräilännereck Musel a Ganer St. Nicolas à Remich depuis 2017.

Au Knuedler, les stands de l'Octavemärtchen ont été dressés cette semaine. Les pèlerins ont l'habitude de venir y passer un moment joyeux et amical.

4 Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay

Ouverture solennelle samedi à 16 heures

Au programme ce week-end: un rallye des famille à la chapelle du Glacis dès 14h00 samedi, puis l'accueil des pèlerins sur le parvis de la cathédrale à 15h45 avec procession, avant l'ouverture solennelle de l'Octave 2018 à 16 heures.

A 18h30, la messe dominicale puis à 19h30, la Nuit des cathédrales.

Pelé des jeunes dimanche matin

Place au Pelé des jeunes dès 7h30, avec le témoignage du frère Jaspers de la communauté œcuménique de Taizé.

A 9h00, messe en différentes langues dans la crypte. A 10h00, messe du Peuple de Dieu (anglais, croates, espagnols, portugais, italiens, polonais, hongrois, congolais, camerounais, vietnamiens, philippins, etc.)

A 12h00, messe en français, avant le pèlerinage et la messe en rite chaldéen à 13h45.

A 16h00, messe pour les communautés de Foi et Lumière et les Amis de l’Arche. A 17h15, vêpres mariales en latin. A 18h00, messe du soir avec les nouvelles communautés et initiatives ecclésiales.