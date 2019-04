Claude Turmes, le ministre de l'Énergie, a présenté vendredi les principales dispositions du gouvernement pour la réalisation des objectifs européens en matière d'énergie et de protection du climat, pour les douze années à venir.

Luxembourg 2 min.

Le pays consommera 25% d'énergies renouvelables en 2030

Quels sont les véritables plans de prévision du Luxembourg en matière de consommation énergétique? Dans une réponse parlementaire aux députés David Wagner et Marc Baum (déi Lénk), Claude Turmes, ministre de l'Énergie (Déi Gréng) est revenu vendredi sur les grandes orientations politiques dans le domaine pour la décennie à venir.

Celles-ci ont été présentées par le gouvernement le 27 février, dans un projet de Plan National Energie et Climat (pPNEC). Le document décrit les principales dispositions proposées par le gouvernement pour la réalisation des objectifs européens en matière d'énergie et de protection du climat, prévue pour 2030.

Ainsi, les dispositions du Plan prévoient à la fois une part de 23-25% d'énergies renouvelables dans la consommation brute d'énergie, et une augmentation de l'efficience énergétique de 44%. «Les deux objectifs reposent sur des investissements importants dans le développement de la production et du stockage d'énergies renouvelables, dans la mise en œuvre de mesures efficaces en matière d'amélioration de l'efficience énergétique et dans une réduction drastique de la consommation d'énergie dans tous les secteurs», détaille Claude Turmes, sans donner de plus amples précisions aux parlementaires.



Le programme se veut ambitieux en termes d'efficacité énergétique dans le domaine de l'industrie, des services et des ménages. «Il est basé sur des travaux de modélisation tenant compte des prévisions de consommation et de production d'électricité suivant des scénarios qui se basent sur les éléments disponibles sur le développement futur de notre pays,» explique le ministre.

Crédit: gouvernement.lu

Le ministre a par ailleurs avoué que les modalités concrètes du projet de plan restent «encore en discussion avec les parties prenantes». «Le projet sera ensuite soumis à une consultation publique, à l'issue de laquelle un plan final sera affiné. Le pPNEC sera encore discuté et concrétisé, ensemble avec les acteurs nationaux et régionaux concernés», a poursuivi l'ex-député vert européen.

Le plan doit être finalisé courant 2019. Ensuite, le gouvernement devrait rendre sa copie à la Commission européenne au plus tard à la fin de cette année.

