Le pays au gré des livraisons de vaccins

Patrick JACQUEMOT Déjà 6.897 doses anti-covid ont été injectées dans le pays. La campagne s'adaptant au jour le jour, selon les stocks mis à disposition par Pfizer, Moderna et -qui sait- bientôt AstraZeneca.

Côté vaccins anti-covid, le Grand-Duché pourrait bientôt passer la troisième. Entendez compter sur un laboratoire de plus pour lui assurer plus de flacons encore. Alors que Pfizer et Moderna révisent à la baisse leur capacité de fourniture, la bonne nouvelle a été soufflée par Xavier Bettel, vendredi. «La présidente de la Commission européenne, qui gère les commandes, réfléchit à l'idée d'autoriser la livraison de vaccins AstraZeneca avant même une possible validation de cette formule par l'Agence européenne des médicaments (EMA).»

On prend les mêmes (règles) et on recommence L'infection tendant à ralentir, le gouvernement n'envisage pas de changer de stratégie. Aussi les mesures prévues jusqu'au 31 janvier vont être prolongées pour trois semaines. Le 21 février, la copie pourra être revue.

L'idée est séduisante. Car sitôt l'accord de l'EMA obtenu, les pays ne perdraient alors pas une minute pour diffuser ce nouveau stock auprès de leur population, accélérant leur campagne d'immunisation. C'est que partout les autorités ou les citoyens réclament des vaccins. «Pour l'heure, le Luxembourg a de quoi vacciner 10.350 personnes» a informé la ministre de la Santé. Soit 19.500 doses Pfizer et 1.200 Moderna réceptionnées.

Le Luxembourg a ainsi fait le choix de couper en deux chaque livraison reçue. Une décision prise «afin de garantir le rappel de vaccination à chaque volontaire qui aura perçu la première dose». Cela alors que d'autres Etats se sont montrés plus empressés de piquer à tout va, injectant systématiquement les doses disponibles sans forcément constituer de stock pour la seconde piqûre recommandée quelques semaines plus tard.

Mais comme ses homologues de l'Union, le Grand-Duché «reste tributaire des producteurs» dans la mise en oeuvre de sa campagne. C'est ainsi pourquoi, trois semaines après les premières vaccinations, il n'est toujours pas envisagé d'ouvrir un deuxième centre de vaccination dans le pays. Le Hall Victor-Hugo tournant déjà à peine au quart de ses capacités. Un démarrage en douceur qui s'explique par deux raisons.

Non seulement la maigreur des doses à disposition mais aussi à cause d'un volontariat encore faible parmi les personnes ayant reçu une invitation à réserver un créneau. «Sur les personnes invitées, nous en sommes à 40,9% d'acceptation». Un chiffre bas (d'autant que l'on s'adresse à des soignants) mais temporaire : les personnes contactées ayant jusqu'au 24 janvier pour se faire connaître.

43.200 vaccinés d'ici mars Paulette Lenert, ministre de la Santé

Reste que le pays a déjà administré 6.897 doses. Non seulement via la structure ouverte depuis le 28 décembre dans la capitale, mais aussi via les équipes mobiles affectées dans les maisons de santé et de retraite (1.137 injections réalisées) ou directement dans les quatre grands centres hospitaliers du pays qui peuvent ''piquer" leurs propres effectifs en interne (2.945).

Mais, selon les estimations actuelles, la ministre de la Santé pense qu'en un trimestre, le Luxembourg devrait arriver à vacciner 43.200 personnes. A ce sujet, comme en novembre déjà, le comité d'éthique vient de rendre un avis au gouvernement. Les «Sages» ayant réfléchi à qui, au sein de la population, devrait être prioritaire pour recevoir en deuxième phase le précieux vaccin. Après le bouclier sanitaire des salariés de la Santé et les seniors en résidence, le choix devrait se porter vers les personnes vulnérables et les retraités à domicile.

Au passage, alors qu'elle signifiait la prolongation jusqu'au 21 février des mesures sanitaires en cours, Paulette Lenert a aussi rassuré sur la bonne gestion des doses et des invitations. «Rien de ce qui arrivera en vaccins ne se perdra, a indiqué la ministre de la Santé. Ce qui n'est pas consommé dans les centres de vaccination part vers les résidences seniors» pour que la campagne aboutisse au plus vite à une plus large immunisation de la population, et à une baisse de la mortalité due à l'infection covid (562 victimes à ce jour).

Le Luxembourg ne portera pas plainte Contrariés de ne pas obtenir en temps et en heure, les livraisons de vaccins attendues certains Etats européens menacent déjà les laboratoires Pfizer et Moderna de porter plainte. La question ne se pose pas pour le Luxembourg, a affirmé vendredi Xavier Bettel. Et cela même si le pays souffre lui aussi de retards ou d'annulation de réassort. «Il n'est pas question pour l'Etat de porter plainte. Ce serait le choix de la Commission européenne de le faire, pas le nôtre.»

Pas plus que le Luxembourg n'envisage de se procurer d'autres vaccins en dehors de la commande de la Commission ou auprès de laboratoires aux productions non validées par l'EMA. La Hongrie a, elle, exprimé son intention de procéder ainsi. Elle compte acheter des doses du vaccin russe Spoutnik V.









