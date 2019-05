Des milliers de personnes et de personnalités ont dit un dernier au revoir au grand-duc samedi, à l'occasion des funérailles nationales du souverain décédé le 23 avril dernier.

Le pays a accompagné Jean dans son dernier voyage

Dès le matin, une foule nombreuse se pressait aux alentours du palais grand-ducal et sur la place d'Armes, pour assister, pour certains sur écran géant, aux funérailles nationales et au passage du cortège, lors de son dernier voyage.

Les scouts ont eux aussi rendu un dernier hommage à leur grand chef.







À 11 heures précises, le véhicule militaire de l'armée luxembourgeoise sort du palais grand-ducal avec un porte-canon, sur lequel repose le cercueil du grand-duc Jean, enveloppé d'un drapeau avec le lion rouge. Sur le devant figurent les armoiries personnelles du Grand-Duc.



Plusieurs centaines de personnes suivent le dernier voyage du Grand-Duc à travers la vieille ville. La famille grand-ducale, précédée du grand-duc Henri, des scouts et des militaires escortent le catafalque jusqu'à la cathédrale. Le cercueil est porté en la cathédrale par deux Irish Guards notamment.

1.400 personnes, les membres de la famille grand-ducale, des chefs d'État et de cours royales, des représentants de maisons royales non régnantes et des autorités nationales, ainsi que le grand public, ont été invités à assister à la cérémonie religieuse, à l'intérieur de l'édifice.



Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque, a rendu hommage au défunt. Dans son homélie, il décrit «Notre grand-duc Jean» comme «un homme d'une charité, d'un amour discret.».



Vers 13 heures, après la messe et les funérailles solennelles, le cercueil du grand-duc Jean quitte la cathédrale pour la crypte royale dans laquelle repose la famille grand-ducale. Lors d'une procession présidée par le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria-Teresa, les membres de la famille les plus proches, y compris les enfants et les petits-enfants de l'ancien chef d'État, ont suivi le grand-duc Jean dans sa dernière demeure.





