C’est le concept développé par le cabinet d’architectes SteinmetzDeMeyer en collaboration avec le scénographe Jangled Nerves pour la réalisation du pavillon luxembourgeois qui a remporté l’appel à projets pour l’Expo 2025 Osaka.

Le pavillon luxembourgeois pour Osaka 2025 dévoilé

Programmée du 13 avril au 13 octobre 2025, l’exposition universelle Expo 2025 Osaka se tiendra sur l’île artificielle de Yumeshima, avec pour thématique «Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain».

Le Luxembourg partant pour Osaka 2025 Dubaï n'a pas encore ouvert que déjà le Grand-Duché a officialisé sa présence à la prochaine exposition universelle. Rendez-vous est déjà donné d'avril à octobre 2025 au Japon.

L’occasion pour environ 150 pays et organisations internationales de s’y rendre et d’être vus. Et le Luxembourg ne laissera pas passer sa chance de briller.

12 projets soumis

Ce sont douze projets qui ont été proposés en vue de l’évènement, avec l’idée d’être le seul vainqueur. Ainsi, c’est lors du point presse organisé au Fonds Kirchberg, que le ministre de l’Économie, Franz Fayot (LSAP) a annoncé le résultat des délibérations du jury. Et c’est le concept développé par le cabinet d’architectes SteinmetzDeMeyer en collaboration avec le scénographe Jangled Nerves qui a remporté l’appel à projets pour l’Expo 2025 Osaka.

Le commissaire général du pavillon André Hansen et Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, étaient également présents en tant que représentants du futur GIE Luxembourg@Expo2025Osaka.

Un projet qui répond pleinement au cahier des charges

Présent lors de la conférence, Arnaud De Meyer, architecte urbaniste et partenaire du bureau SteinmetzDeMeyer, a pris la parole pour présenter en détail son projet.

En bref, le pavillon a donc été imaginé autour d’un concept baptisé «Doki-Doki Lux – The Luxembourg Multiverse».

Qu'est-ce que le Multiverse? Selon la définition du Larousse, le multivers est un «ensemble fini ou infini d’univers, parmi lesquels figure l'Univers jusque-là observé. (Le multivers est une hypothèse scientifique issue de la physique quantique. En science-fiction, on parle plutôt d'univers parallèles)». Un terme galvaudé et plutôt en vogue depuis quelques années grâce à l'univers Marvel usant et abusant du concept au travers de ses blockbusters.

«Au Japon, 'doki-doki' décrit le bruit que fait le cœur quand il bat. Il est utilisé pour exprimer l’enthousiasme et l’excitation, tout comme l’énergie et la passion. Le 'Multiverse'* du Luxembourg est global. Il est universel et unique, individuel et collectif, illimité et connecté, ouvert et uni. Toutes les facettes du 'Multiverse' luxembourgeois sont créées et alimentées par trois sources: son inventivité, ses habitants et son territoire. Et il est toujours doki-doki – excitant, vibrant et vivant!»

Trois salles

Concrètement, trois salles d’exposition seront proposées aux visiteurs:

Un «espace interactif», appelé «Luxembourg World Lab» où les visiteurs pourront entrer en contact avec la «manière luxembourgeoise» d’aborder l’avenir et pourront faire l’expérience de solutions créatives tout en prenant conscience de l’impact environnemental.

Un «espace de communication et de dialogue convivial entre humains» dans lequel les visiteurs auront l’opportunité d’en apprendre davantage sur les habitants du Luxembourg par le biais d’images physiques et virtuelles.

Enfin, un «espace immersif» qui offrira une expérience à 360° où les visiteurs se plongeront dans le paysage luxembourgeois grâce à des projections vidéo.

Un projet qui répond pleinement aux exigences retenues dans le cahier des charges selon le ministre de l’Économie, qui a déclaré qu’il «était crucial de pouvoir construire un pavillon dans une optique circulaire, avec des matériaux qui pourront être réutilisés après l’exposition et ce projet répond entièrement à nos attentes. Il permettra de mettre en lumière le savoir-faire du Luxembourg dans le domaine de l’économie circulaire et en particulier dans le cadre du Product Circularity Data Sheet (PCDS)».

Une enveloppe de plusieurs millions d’euros

Après la présentation du projet, André Hansen, commissaire général au pavillon luxembourgeois à Osaka, a ensuite listé les prochaines échéances importantes dans le cadre de l’avancement du projet.

A commencer par la création officielle du GIE Luxembourg@Expo2025Osaka qui assumera le rôle de maître d’ouvrage de la réalisation du pavillon. Pour rappel, une enveloppe budgétaire estimative de 12 à 32 millions d'euros a été accordée pour la réalisation du pavillon luxembourgeois à l’Expo 2025 Osaka.

L’occasion pour le directeur général de la Chambre de commerce Carlo Thelen de réitérer les raisons de l’implication active de la Chambre de commerce dans le contexte de la participation luxembourgeoise à l’exposition universelle à Osaka, puisqu’en tant que partenaire au sein du GIE, la Chambre s’engage en effet à verser une contribution de 3 millions d'euros au capital du GIE.

Des projets à découvrir jusqu'au 24 juin Le gagnant de l’appel ayant été révélé ce vendredi, l’ensemble des projets soumis seront exposés au Fonds Kirchberg jusqu’au 24 juin pour que les curieux puissent les découvrir, du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 15 heures.

