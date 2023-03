Au total, neuf établissements luxembourgeois se sont vus décerner une ou plusieurs étoiles. Cyril Molard, le chef de "Ma Langue Sourit" conserve notamment ses deux étoiles.

Edition 2023

Le Pavillon Eden Rose fait son entrée dans le guide Michelin

Simon MARTIN Au total, neuf établissements luxembourgeois se sont vus décerner une ou plusieurs étoiles. Cyril Molard, le chef de "Ma Langue Sourit" conserve notamment ses deux étoiles.

Le rendez-vous était pris ce lundi au théâtre royal de Mons, en Belgique. C'est en effet là que s'est déroulé la traditionnelle et incontournable présentation du guide Michelin Belgique et Luxembourg cuvée 2023.

149 restaurants ont ainsi été récompensés. «Une concentration impressionnante de restaurants de haut niveau pour ces deux pays», annonce le guide. Un nouveau deux étoiles a en effet fait son entrée dans le guide, tout comme une autre quinzaine d'adresses auréolées de la précieuse récompense.

La cérémonie a débuté par la remise des étoiles vertes du guide Michelin, qui récompensent les établissements considérés comme des modèles en matière de gastronomie éco-responsable. «La Grappe d'Or», le restaurant de Clément Petitjean situé dorénavant à Autelbas (Arlon) et non plus à Torgny (Rouvroy), fait notamment partie des heureux élus. Le restaurant, situé à quelques kilomètres de Steinfort, s'est également vu décerner une étoile dans le guide.



Une nouvelle entrée luxembourgeoise

Mais le moment le plus attendu était sans aucun doute la remise des étoiles. Le restaurant «Le Pavillon Eden Rose» de Valerian Prade & Caroline Esch situé à Kayl s'est notamment vu décerner une première étoile. «Un pavillon en acier Corten, au beau milieu du joli parc de Kayl, un décor autour de la couleur rose, une atmosphère romantique et un service en porcelaine. Eden Rose est une dame pleine d’élégance. La cuisine soigneusement travaillée porte une grande attention aux détails. Des saveurs caractéristiques se dégagent de créations subtiles qui ne manquent pas de peps. Sans oublier la carte des vins, notamment du domaine familial», comment le célèbre guide culinaire.

Sans grande surprise, «Ma Langue Sourit» à Moutfort (Contern) conserve sa deuxième étoile. «Cyril Molard met de l’ardeur et de la réflexion dans son travail en cuisine. Chaque ingrédient est parfaitement intégré à l’ensemble et rien n’est superflu: faire plaisir à vos papilles avec des goûts équilibrés, voilà son objectif ! On passe un merveilleux moment, d’autant que le cadre est aussi tendance qu'intime», note le guide.

Pas de changement dans le reste des adresses

Au total, huit établissements luxembourgeois se sont vus gratifiés d'une étoile au guide Michelin. Outre la nouvelle adresse de «Le Pavillon Eden Rose» citée plus haut, les restaurants «La Distillerie» à Bourglinster, «Léa Linster» à Frisange, «Mosconi» à Luxembourg, «Fani» à Roeser, Le Ryôdô à Luxembourg, «La Ville de Camille et Julien» à Luxembourg mais aussi «Guillou Campagne» à Schouweiler sont tous parvenus à conserver leur étoile.

Il y a quelques semaines, le célèbre guide français dévoilait sa sélection des Bib Gourmand, récompensant les tables proposant un bon rapport entre la qualité et le prix en Belgique et au Luxembourg (entrée, plat et dessert pour environ 45 euros). Un seul restaurant luxembourgeois avait raflé la récompense cette année. Il s'agissait du Bazaar, situé au Knuedler. Au total, neuf restaurants sont ainsi honorés par cette distinction au Grand-Duché.

Rappelons que le guide Michelin 2023 pour la France a été dévoilé il y a quelques jours. Celui-ci a attribué trois étoiles à Alexandre Couillon, chef du restaurant «La Marine» à Noirmoutier (Vendée). Ce chef de 47 ans, né à Dakar (Sénégal), est le seul à être promu à la plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 (contre 31 l'année dernière), après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture fin 2022 du restaurant de Christophe Bacquié.

