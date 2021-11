L'un est bel et bien construit aux Emirats et l'autre, en réalité virtuelle, va circuler partout au Luxembourg. Le ministère de la Digitalisation vient de lancer la tournée du pavillon grand-ducal de l'Exposition universelle en cours.

Exposition universelle

Le pavillon de Dubaï débarque au Grand-Duché

Plus de 120.000 visiteurs depuis le dernier pointage. Pas de doute, la fréquentation du pavillon luxembourgeois à l'Exposition universelle de Dubaï va crescendo. Et après les ministres (Fayot, Delles) ou le Grand-Duc héritier, voilà que chacun peut se rendre à la découverte du site imaginé par le bureau d'architectes Metaform. A défaut de payer le voyage aller-retour à chaque habitant (500 euros minimum via Luxair), le gouvernement a tout de même décidé d'inviter résidents et frontaliers à visiter l'endroit. Pour cela, rien de tel que la réalité virtuelle.

Dubaï n'a jamais été si proche du Luxembourg Enfin! A quelques jours de l'inauguration de l'Exposition universelle, la commissaire Maggy Nagel fait le point sur le pavillon, les équipes et les attentes luxembourgeoises pour cet événement qui ne refermera ses portes qu'en mars prochain.

C'est ainsi que mercredi, le ministre délégué à la Digitalisation, Marc Hansen (DP) a inauguré l’exposition itinérante chargée de présenter au pays son lieu de représentant à l'Exposition. Un site bâti à 5.000 kilomètres d'ici mais il suffit de chausser le masque de réalité virtuelle pour être de la promenade. Une balade -gratuite évidemment- qui dure une quinzaine de minutes.

Pour l'heure, l'exposition virtuelle est visible au Lëtzebuerg City Museum, et ce jusqu'au 19 novembre. Ensuite, tout le barnum prendra la route à destination du public. Si toutes les communes ont reçu un courrier les invitant à demander la présence de cette animation, les premières étapes sont d'ores et déjà connues:

20 novembre : Nordstross Shopping Mile, Marnach

: Nordstross Shopping Mile, Marnach 21 novembre : Shopping center, Massen

: Shopping center, Massen 26-28 novembre : La Belle Etoile, Bertrange

: La Belle Etoile, Bertrange 3-5 décembre : Knauf shopping center, Pommerloch

: Knauf shopping center, Pommerloch 10-11 décembre : Belval Plaza shopping center, Belval

: Belval Plaza shopping center, Belval 14-15 janvier 2022 : Kirchberg shopping center, Luxembourg

: Kirchberg shopping center, Luxembourg 28-29 janvier : Copal, Grevenmacher

: Copal, Grevenmacher 25-26 février : Topaze shopping center, Mersch

: Topaze shopping center, Mersch 4-5 mars : City Concorde, Bertrange

: City Concorde, Bertrange 24-31 mars : Galerie d'art Simoncini, Luxembourg

Pour le ministre délégué à la Digitalisation, l'initiative s'inscrit dans une volonté «d’inclusion numérique de tous les citoyens en leur faisant bénéficier des avantages des nouvelles technologies (...) Par le biais de ce film, qui représentera un héritage culturel pour le Luxembourg bien après la fermeture de l’Expo à Dubaï, toute personne intéressée a un accès unique à cet événement d’envergure mondiale.»

A noter que la commissaire du pavillon luxembourgeois, Maggy Nagel, a elle aussi promis qu'elle reviendrait au pays pour évoquer les charmes et intérêts de l'Exposition universelle pour le Luxembourg. A priori, sa première intervention devrait avoir lieu avant la fin de ce mois de novembre.

